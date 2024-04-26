Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що хода у Владіміра Путіна тепер як в старого. Хоча він має хорошу медичну службу.

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Ліфтинг для Путіна

Він зауважив, що деякі люди казали, що Путін певний час користався послугами ізраїльських лікарів.

Однак після того, як Путін організував атаку ХАМАС на Ізраїль, ізраїльські лікарі відмовилися його лікувати, а ізраїльські фірми відмовилися передавати йому медикаменти, які були йому потрібні для підтримки самопочуття,

– сказав Сергій Жирнов.

Експрацівник КДБ припускає, що це може бути причиною того, чому Путін зникав на якийсь час.

Перед інавгурацією та іншими публічними заходами йому треба було зробити ліфтинг – підтягнути шкіру, прибрати подвійне підборіддя, яке почало провисати тощо. Це вимагає часу, бо хоч самі операції нескладні, але після них утворюються синці і потрібно кілька днів, іноді тижнів, поки можна з'явитися на публіці без гриму,

– зазначив Жирнов.

Він додав, що Путіна можуть і гримувати, навіть якщо будуть синці, бо в нього зі здоров'ям, на жаль, набагато краще, ніж у Кадирова, який значно молодший за нього.

Зверніть увагу! 47-річний лідер Чечні Рамзан Кадиров вже кілька років серйозно хворіє на некроз підшлункової залози, смертність від якої сягає 80%. Ще у 2019 році він почав зникати з публічного простору, заявляючи то про грип після поїздки в гори, то про отруєння, які лікували чомусь курсом крапельниць.

Спочатку Кадиров сильно схуд, що було першим симптомом панкреонекрозу, а потім збільшився в розмірах у півтора раза унаслідок відмови нирок і застою рідини в легенях. Наразі хвороба прогресує.

Сценарій смерті Путіна існує: коротко