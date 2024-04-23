Таку думку 24 Каналу висловив боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що після теракту у "Крокус Сіті Хол" Путін наляканий. До того ж і здоров'я в очільника Кремля вже ненайкраще.
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Ховається до інавгурації
Вже 7 травня має відбутись офіційна інавгурація Путіна, 9 травня в Росії святкують їхнє ідеологічне свято "дєнь побєди". За словами Березовця, після терактів Кремль дуже побоюється будь-яких публічних виходів Путіна. ФСБ "проспала" "Крокус Сіті Хол", коли навіть американські спецслужби напередодні вказали точне місце теракту.
Кремль небезпідставно побоюється та ховає Путіна до його інавгурації,
– зауважив боєць ЗСУ.
Також він додав, що той Путін, який брав участь у польотах на російських винищувачах міг бути одним із його численних дублерів.
Фізичний стан диктатора
За словами Березовця, російський диктатор має проблеми зі здоров’ям через свій вік. Є ймовірність, що його могли зараз покласти у лікарню, щоб "підлатати".
Він хоче з'явитись 7 травня сам, без дублерів, адже це день його "тріумфу". З'явитись красивим, жвавим перед росіянами, щоб вселити в них віру в його сили,
– зазначив боєць ЗСУ.
Російський диктатор: останні новини
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