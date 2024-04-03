Офіційні особи в США заявили, що не бачать ознак того, що Путін серйозно ставився до пошуку способу припинення бойових дій. Вони також відкинули ідею переговорів про припинення вогню без участі України. Про це повідомляють журналісти з посиланням на чотири джерела, знайомі з військовою стратегією Кремля.

Читайте також Лукашенко хоче помститися Путіну: розмова з Березовцем про підготовку Білорусі до війни

Путін зараз, швидше за все, піде на ескалацію. Його мета – перемога,

– сказав керівник московського Центру політичної інформації Олексій Мухін.

Наразі не варто говорити про припинення бойових дій

Росії не вистачає живої сили, необхідної для масштабного прориву, а Україні важко власними силами забезпечувати армію боєприпасами. З цього видання робить висновок, що наразі немає жодних ознак того, що якась зі сторін зможе найближчим часом припинити бойові дії.

З моменту перемоги на виборах минулого місяця Путін посилив ракетні обстріли українських міст. Він заявив, що не зацікавлений у тому, щоб дати Україні та її союзникам час на переозброєння, якщо він погодиться на паузу в боях,

– йдеться у матеріалі.

У виданні припускають, що Кремль, ймовірно, готує ґрунт для ескалації війни. Такий крок може включати ще одну мобілізацію резервістів попри те, що "економіка Росії під час війни вже бореться з нестачею робочої сили".

У Росії не вистачає сил для захоплення Харкова

Аналітики зазначають, що Росія наразі може мати проблеми з проведенням нових великих наступальних дій, щоб захопити такі міста, як Харків.

Я не вірю в можливе захоплення Харкова. У Кремля не вистачає сил для такого завдання, а місто занадто велике. Для справжнього прориву у цій війні Росії потрібні набагато кращі комунікаційні можливості, набагато більше високоточної зброї і набагато більше людей,

– сказав керівник Центру аналізу стратегій і технологій московського оборонного аналітичного центру Руслан Пухов.

ЗСУ відбили найбільший танковий штурм Росії за 2 роки