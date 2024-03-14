Столтенберг вважає, що на жодні зміни в Москві очікувати не варто, оскільки ці "вибори" не є чесними та вільними. Про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Ніхто не очікує змін

У НАТО кажуть, що вибори є основою будь-якої демократії, однак в Росії чесних виборів немає. Одна з причин – вбивство та вигнання опозиційних політиків.

За словами Столтенберга, аби вибори були вільні, необхідно, аби у списках кандидатів з'явились конкуренти Путіна, а в країні діяла свобода слова.

Президент Путін утримує владу в Росії десятиліттями. Ніхто не очікує, що вибори в Росії цього тижня принесуть якісь зміни в Кремлі. І, звичайно, спроби Росії організувати будь-які вибори на окупованих територіях регіонів України є абсолютно незаконними та порушують міжнародне право,

– сказав Єнс Столтенберг.

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