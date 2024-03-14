Столтенберг вважає, що на жодні зміни в Москві очікувати не варто, оскільки ці "вибори" не є чесними та вільними. Про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.
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Ніхто не очікує змін
У НАТО кажуть, що вибори є основою будь-якої демократії, однак в Росії чесних виборів немає. Одна з причин – вбивство та вигнання опозиційних політиків.
За словами Столтенберга, аби вибори були вільні, необхідно, аби у списках кандидатів з'явились конкуренти Путіна, а в країні діяла свобода слова.
Президент Путін утримує владу в Росії десятиліттями. Ніхто не очікує, що вибори в Росії цього тижня принесуть якісь зміни в Кремлі. І, звичайно, спроби Росії організувати будь-які вибори на окупованих територіях регіонів України є абсолютно незаконними та порушують міжнародне право,
– сказав Єнс Столтенберг.
У Кремлі вирішили організувати вибори на тимчасово окупованих територіях України: останні новини
- Нещодавно Владімір Путін видав указ, яким "доєднав" окуповані території України до країни-агресорки. Глава Кремля "записав" до південного військового округу Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим.
- Росіяни звезли 10 тисяч росгвардійців на тимчасово окуповані території. Але й в тому, що російські силовики періодично роблять обходи по квартирах та проводять ретельні перевірки. Людей посеред вулиць починають дедалі частіше зупиняти незрозуміло навіщо.
- Станом на зараз в інформаційному полі на тимчасово окупованих українських територіях вибори й пропаганда заполонили майже все. Там дуже мало, у порівнянні з довиборчим періодом, про так звані "успіхи" Росії на фронті.
- Крім того, росіяни не допускають серйозні організації на тимчасово окуповану територію, бо не хочуть показувати процес так званого "голосування" під прицілом автоматів та який тиск здійснюється на місцеве населення.
- Водночас російські загарбники намагаються сховати списки людей, які перебувають у так званих "виборчих комісіях". Однак їх вже поступово ідентифікують. Усі вони згодом отримають "привіт" від українського правосуддя.