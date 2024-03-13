Своїми припущеннями із 24 Каналом поділився російський правозахисник, блогер, опозиційний політик Марк Фейгін. Він пояснив, чому промовчить Захід.
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Перевибори Путіна в Росії
За словами Фейгіна, у росіян не залишилося можливості обурюватися. Тому чекати на якісь суттєві акції у день виборів не варто.
"Є можливість акції опівдні. Тобто прийдуть противники Путіна і війни, стануть в чергу на виборчих дільницях, і комунікуватимуть між собою, але нічого суттєвого не проведуть. Ми бачили це по акції з Навальним. В Росії немає здатності самоорганізовуватися", – зазначив він.
Власне, і після оголошення "результатів" виборів нічого суттєвого не відбудеться. Навіть ті декілька сотень дружин військових, які виходили на свої акції, погоди не зіграють. Бо вони виступають за особисті потреби – повернути їхніх чоловіків, а не зупинити війну.
"Важлива не арифметика (скільки їх може вийти – 24 Канал), а ціль. Вони на задовольняють локальні потреби, не переходять на політичні складові. Країни теж не оголошуватимуть нелегітимними ці вибори, бо у такому разі проти кого воювати? У США зараз йде своя передвиборча гонка, тому я не чекаю серйозних заяв від Заходу", – резюмував опозиційний політик.
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