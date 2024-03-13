Своими предположениями с 24 Каналом поделился российский правозащитник, блогер, оппозиционный политик Марк Фейгин. Он объяснил, почему промолчит Запад.

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Перевыборы Путина в России

По словам Фейгина, у россиян не осталось возможности возмущаться. Поэтому ждать каких-то существенных акций в день выборов не стоит.

"Есть возможность акции в полдень. То есть придут противники Путина и войны, станут в очередь на избирательных участках, и будут коммуницировать между собой, но ничего существенного не проведут. Мы видели это по акции с Навальным. В России нет способности самоорганизовываться", – отметил он.

Собственно, и после объявления "результатов" выборов ничего существенного не произойдет. Даже те несколько сотен жен военных, которые выходили на свои акции, погоды не сыграют. Потому что они выступают за личные потребности – вернуть их мужей, а не остановить войну.

"Важна не арифметика (сколько их может выйти – 24 Канал), а цель. Они на удовлетворяют локальные потребности, не переходят на политические составляющие. Страны тоже не будут объявлять нелегитимными эти выборы, потому что в таком случае против кого воевать? В США сейчас идет своя предвыборная гонка, поэтому я не жду серьезных заявлений от Запада", – резюмировал оппозиционный политик.

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