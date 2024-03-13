Институт изучения войны также отмечает, что даже несмотря на прорывы границы, Москва не желает перебрасывать военных с других направлений. Они используют менее опытные силы.

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Рейд до выборов

Институт изучения войны сообщает, что Россия использует солдат срочной службы для защиты своей границы с Украиной от ограниченных вторжений. Аналитики отмечают, что, вероятно, это связано с нежеланием Кремля перебрасывать силы дальше от линии фронта.

В то же время российские военкоры отмечают, что вторжение произошло за несколько дней до президентских выборов в России 17 марта, и предупредили, что в ближайшие дни могут состояться дополнительные операции.

Отметим! Глава и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Никитин прямо заявил, что добровольцы сделают все, чтобы в приграничных с Украиной регионах никаких выборов не было. Он назвал это одной из главных политических задач рейда.

Цель операции – Москва