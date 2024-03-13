Председатель и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Никитин в интервью "Украинской правде" рассказал, что намерены повлиять на голосование в приграничных регионах. Это является одной из задач операции.
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Рейд и выборы в России
Денис Никитин отметил, что российские добровольцы сделают все, чтобы в приграничных с Украиной регионах никаких выборов не было. Военный добавил, что это даже можно назвать одной из целей рейда на российскую территорию.
Я всех деталей рассказывать не буду, но безусловно повлиять, или как минимум показать людям, что это не выборы, а фарс – это одна из политических задач текущей операции,
– отметил доброволец.
Добавим, что 13 марта представители легиона "Свобода России" и РДК обратились к россиянам с предупреждением. Военные отметили, что вынуждены нанести огневое поражение позициям россиян, которые размещены в городах Белгород и Курск. Они призвали жителей этих городов эвакуироваться, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
Операция РДК и легиона "Свобода России"
- Русский добровольческий корпус вместе с легионом "Свобода России" и Сибирским батальоном 12 марта начали операцию в Белгородской и Курской области России.
- В частности, бойцы легиона "Свобода России" прорвали границу в пределах населенного пункта Теткино. Добровольцы ведут там бой и не планируют останавливаться.
- Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик" заметил, что все самое интересное – еще впереди. Добровольцы готовы к любому развитию событий – они имеют планы в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
- Барановский добавил, что они, как граждане России, должны сказать свое слово. Он добавил, что будущее страны должно решаться оружием, а не бюллетенями – своим рейдом они стремятся показать оппозиционно настроенным россиянам, что они не одни. Также "Свобода России" призвали неравнодушных присоединяться к ним.