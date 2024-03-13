Голова і засновник російського добровольчого корпусу Денис Нікітін у інтерв'ю "Українській правді" розповів, що мають намір повпливати на голосування у прикордонних регіонах. Це є одним з завдань операції.

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Рейд та вибори в Росії

Денис Нікітін зазначив, що російські добровольці зроблять все, щоб у прикордонних з Україною регіонах ніяких виборів не було. Військовий додав, що це навіть можна назвати однією з цілей рейду на російську територію.

Я всіх деталей розповідати не буду, але безумовно повпливати, або як мінімум показати людям, що це не вибори, а фарс – це одне з політичних завдань поточної операції,

– зазначив доброволець.

Додамо, що 13 березня представники легіону "Свобода Росії" та РДК звернулись до росіян з попередженням. Військові наголосили, що змушені завдати вогневої поразки позиціям росіян, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ. Вони закликали жителів цих міст евакуюватися, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

Операція РДК та легіону "Свобода Росії"