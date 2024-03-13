Інститут вивчення війни також зазначає, що навіть попри прориви кордону, Москва не бажає перекидати військових з інших напрямків. Вони використовують менш досвідчені сили.

Дивіться також Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон

Рейд до виборів

Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія використовує солдатів строкової служби для захисту свого кордону з Україною від обмежених вторгнень. Аналітики зазначають, що, ймовірно, це пов'язано з небажанням Кремля перекидати сили далі від лінії фронту.

У той самий час російські воєнкори відзначають, що вторгнення відбулося за кілька днів до президентських виборів в Росії 17 березня, і попередили, що найближчими днями можуть відбутися додаткові операції.

Зазначимо! Голова і засновник російського добровольчого корпусу Денис Нікітін прямо заявив, що добровольці зроблять все, щоб у прикордонних з Україною регіонах ніяких виборів не було. Він назвав це одним з головних політичних завдань рейду.

Мета операції – Москва