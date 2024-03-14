Столтенберг считает, что никаких изменений в Москве ожидать не стоит, поскольку эти “выборы” не являются честными и свободными. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.
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Никто не ожидает изменений
В НАТО говорят, что выборы являются основой любой демократии, однако в России честных выборов нет. Одна из причин – убийство и изгнание оппозиционных политиков.
По словам Столтенберга, чтобы выборы были свободные, необходимо, чтобы в списках кандидатов появились конкуренты Путина, а в стране действовала свобода слова.
Президент Путин удерживает власть в России десятилетиями. Никто не ожидает, что выборы в России на этой неделе принесут какие-то изменения в Кремле. И, конечно, попытки России организовать любые выборы на оккупированных территориях регионов Украины являются абсолютно незаконными и нарушают международное право,
– сказал Йенс Столтенберг.
В Кремле решили организовать выборы на временно оккупированных территориях Украины: последние новости
- Недавно Владимир Путин издал указ, которым "присоединил" оккупированные территории Украины к стране-агрессору. Глава Кремля "записал" в южный военный округ Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым.
- Россияне свезли 10 тысяч росгвардейцев на временно оккупированные территории. Но и в том, что российские силовики периодически делают обходы по квартирам и проводят тщательные проверки. Людей посреди улиц начинают все чаще останавливать непонятно зачем.
- По состоянию на сейчас в информационном поле на временно оккупированных украинских территориях выборы и пропаганда заполонили почти все. Там очень мало, по сравнению с довыборным периодом, о так называемых "успехах" России на фронте.
- Кроме того, россияне не допускают серьезные организации на временно оккупированную территорию, потому что не хотят показывать процесс так называемого "голосования" под прицелом автоматов и какое давление осуществляется на местное население.
- В то же время российские захватчики пытаются скрыть списки людей, которые находятся в так называемых "избирательных комиссиях". Однако их уже постепенно идентифицируют. Все они впоследствии получат "привет" от украинского правосудия.