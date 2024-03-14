Столтенберг считает, что никаких изменений в Москве ожидать не стоит, поскольку эти “выборы” не являются честными и свободными. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

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Никто не ожидает изменений

В НАТО говорят, что выборы являются основой любой демократии, однако в России честных выборов нет. Одна из причин – убийство и изгнание оппозиционных политиков.

По словам Столтенберга, чтобы выборы были свободные, необходимо, чтобы в списках кандидатов появились конкуренты Путина, а в стране действовала свобода слова.

Президент Путин удерживает власть в России десятилетиями. Никто не ожидает, что выборы в России на этой неделе принесут какие-то изменения в Кремле. И, конечно, попытки России организовать любые выборы на оккупированных территориях регионов Украины являются абсолютно незаконными и нарушают международное право,

– сказал Йенс Столтенберг.

В Кремле решили организовать выборы на временно оккупированных территориях Украины: последние новости