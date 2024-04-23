Такое мнение 24 Канала высказал боец ВСУ, политолог Тарас Березовец, отметив, что после теракта в "Крокус Сити Холл" Путин напуган. К тому же и здоровье у главы Кремля уже не самое лучшее.

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Прячется до инаугурации

Уже 7 мая должна состояться официальная инаугурация Путина, 9 мая в России празднуют их идеологический праздник "день победы". По словам Березовца, после терактов Кремль очень опасается любых публичных выходов Путина. ФСБ "проспала" "Крокус Сити Холл", когда даже американские спецслужбы накануне указали точное место теракта.

Кремль небезосновательно опасается и прячет Путина до его инаугурации,

– отметил боец ВСУ.

Также он добавил, что тот Путин, который участвовал в полетах на российских истребителях мог быть одним из его многочисленных дублеров.

Обратите внимание! Мир не признает результаты так называемых выборов президента в России. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что никаких изменений в Москве ожидать не стоит, поскольку эти "выборы" не являются честными и свободными.

Физическое состояние диктатора

По словам Березовца, российский диктатор имеет проблемы со здоровьем из-за своего возраста. Есть вероятность, что его могли сейчас положить в больницу, чтобы "подлатать".

Он хочет появиться 7 мая сам, без дублеров, ведь это день его "триумфа". Появиться красивым, живым перед россиянами, чтобы вселить в них веру в его силы,

– отметил боец ВСУ.

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