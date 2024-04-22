Среда российского диктатора абсолютно безопасна. Об этом 24 Каналу рассказал ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, добавив, что внутренние отношения с народом сформированы уже давно и соответствующим образом.

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Какие отношения у Путина с народом

Российский диктатор не раз пытался показать себя перед народом и поговорить с людьми, но ему ничего не получалось. Население России, как только видело диктатора, сразу было в восторге. По словам Асланяна, вокруг диктатора только слышны радостные возгласы и восхищение, все просят сфотографироваться. Люди даже не дают ему сесть и поговорить с ними.

Можно вспомнить, как Путин приезжал в оккупированный Мариуполь. Он в час ночи зашел в дом к рабочим. Тогда ему восприняли как своего и хотя бы что-то рассказали.

Если у Путина возникает необходимость что-то узнать, то он едет. А если видит, что его любят так же как раньше, то можно никуда не ехать. Вообще исключено, что его кто-то спросит: "А что вы вообще делаете?"

– сказал Сергей Асланян.

Если глава Кремля куда-то едет, то едет только ради одобрительных возгласов и восхищения. У него полностью устроен мир, поэтому он не имеет поводов бояться никаких острых вопросов.

"Но Путин понимает, что его рано или поздно застрелят, поэтому учитывает этот момент. Поэтому он ездит только тогда, когда нужно услышать, как громко ему хлопают", – подчеркнул Сергей Асланян.

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