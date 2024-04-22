Середовище російського диктатора абсолютно безпечне. Про це 24 Каналу розповів ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, додавши, що внутрішні стосунки з народом сформовано вже давно та у відповідний спосіб.

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Які стосунки у Путіна з народом

Російський диктатор не раз намагався показати себе перед народом та поговорити з людьми, але йому нічого не виходило. Населення Росії, як тільки бачило диктатора, одразу було в захваті. За словами Асланяна, навколо диктатора лише чути радісні вигуки та захоплення, всі просять сфотографуватися. Люди навіть не дають йому сісти та поговорити з ними.

Можна згадати, як Путін приїжджав в окупований Маріуполь. Він о першій ночі зайшов у будинок до робітників. Тоді йому сприйняли як свого та хоча б щось розповіли.

Якщо у Путіна виникає необхідність щось дізнатися, то він їде. А якщо бачить, що його люблять так само як раніше, то можна нікуди не їхати. Взагалі виключено, що його хтось запитає: "А що ви взагалі робите?"

– сказав Сергій Асланян.

Якщо очільник Кремля кудись їде, то їде тільки заради схвальних вигуків та захоплення. У нього повністю влаштований світ, тому він не має приводів боятися ніяких гострих питань.

"Але Путін розуміє, що його рано чи пізно застрелять, тому враховує цей момент. Тому він їздить лише тоді, коли потрібно почути, як голосно йому плескають", – підкреслив Сергій Асланян.

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