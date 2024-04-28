Однак інформація про наявність військових у готелі у Миколаєві абсолютно не відповідає дійсності. Про це в етері телемарафону заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає 24 Канал.

До теми На момент влучання там були люди: який має вигляд готель у Миколаєві, куди били окупанти

Що писали росіяни про удар по готелю в Миколаєві

Російське агентство міжнародної інформації "РІА Новини" поширило інформацію, щодо останнього дронового удару по Миколаєву, тим самим підтвердивши причетність Росії, до чергового воєнного злочину.

Пропагандисти писали, що російські військові вдарили по Суднобудівному заводу в Миколаєві, де збирали дрони та тренувалася морська піхота. Цю інформацію окупантам повідомив так званий "координатор миколаївського підпілля" Сєргєй Лебедєв.

Ще один удар, за словами окупантів, припав по готелю, де нібито проживало понад 20 англомовних іноземних найманців. Однак як завжди росіяни зганьбилися своєю черговою пропагандою.

Хто насправді зупиняється в готелі у Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич припустив, що російський удар по готелю у Миколаєві міг бути пов'язаний з тим, що в цих готелях зупиняються місії міжнародних організацій, таких як ООН, Червоний Хрест тощо.

Періодично зупиняються там їхні делегації. Власне, люди, які, як здається мені, наводять ці ракети, вони не дуже розбираються, хто військовий, а хто ні,

– заявив він.

Міський голова зазначив, що це не виправдовує ворожих ударів ракетами по готелях в центрі міста. Адже там жодних військових об'єктів не було, тому це знову чергова терористична атака.

Сєнкевич також підкреслив, що у місті й досі існують колаборанти, але по них дуже активно працює Служба безпеки України.

"Інтелектуальна якість їх (колаборантів – 24 Канал) дуже низька, тому вони мало в чому розбираються, і я пов'язую це винятково з тим, що вони могли подумати, що там (у готелі – 24 Канал) якісь військові чи щось там ще, іноземний легіон, там дипломатичні номери іноземні, значить "натівські війська", – розповів Сєнкевич.

Зверніть увагу! Росіяни обстріляли готель у Миколаєві, коли там перебували люди. Внаслідок атаки у будівлі вибило вікна і двері.