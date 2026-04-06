Притула ответил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах

Многих интересует, планирует ли Сергей Притула баллотироваться на следующих выборах. Однако он заверил, что так далеко не планирует.

Общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы, волонтер Сергей Притула заметил 24 Каналу, что его горизонт планирования очень ограничен. По его словам, сначала надо дожить до следующих выборов.

Читайте также "Была ругань": Притула признался, на какие горячие темы говорил с Зеленским

"Я не могу так надолго планировать какие-то дела в стране, которая находится в войне. Я еду или в Харьковскую, или Запорожскую, или Донецкую область, или куда-либо еще. Я не знаю, или в тот штаб, в котором я сейчас буду сидеть прилетит "Искандер" или не прилетит. Мы уже несколько раз так разминались. К счастью, это не было связано с моим визитом. Но я знаю, что такое – немного бояться. Поэтому о чем мы вообще говорим?" – сказал он.

Волонтер добавил, что сейчас все ресурсы направляет на помощь украинским военным. А для военных по состоянию на сейчас главное, чтобы были четко поставлены задачи и ресурс для их выполнения.

Могут ли военные идти в политику?

Также Сергей Притула ответил, могут ли военные идти в политику. Он отметил, что в целом нет ограничений для людей из любых сфер, если они чувствуют, что могут.

А где написано, что можно всем, кроме военных? Прецеденты в истории были. И если у людей есть внутреннее ощущение призвания и осознание способности, то слава Богу. У нас нигде в Конституции не написано, что дантист не может быть депутатом городского совета,

– подчеркнул волонтер.

Сотрудничество фонда с Минобороны: что известно?