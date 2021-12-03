Соответствующее заявление сделал глава МВД Денис Монастырский. Это произошло 3 декабря во время вручения 7-миллионного паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.
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МВД хочет расширить список стран, куда можно путешествовать с ID-картой
Сегодня по ID-карте гражданина Украины уже можно въехать в несколько стран мира – это, в частности, Грузия и Турция. И мы ведем переговоры для того, чтобы расширить список этих стран, в которые можно будет въезжать по ID-картам,
– рассказал Монастырский.
Министр пояснил, что сейчас работают над тем, чтобы можно было одновременно получить:
- паспорт гражданина Украины ID-картой;
- а также загранпаспорт гражданина Украины.
Министр пояснил, что "каждый украинец с ID-картой получит больше возможностей, чем с паспортом-книжечкой".
Коротко об ID-карте
- ID-карту можно оформить вместо паспорта-книжечки. Кроме того, электронные документы в приложении "Дия" приравняли к бумажным.
- В конце августа 2021 года в Минцифре говорят, что приложением "Дия" уже пользуется более 6 миллионов украинцев. Уверяют, документы в этом приложении более безопасны, чем бумажные.
- В Государственной миграционной службе подчеркивают, что в условиях современных технологий защититься от подделки бумажного паспорта практически невозможно. А вот ID-карту благодаря встроенному электронному чипу невозможно подделать. Подробнее об ID-карте читайте по ссылке.