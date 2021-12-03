Відповідну заяву зробив очільник МВС Денис Монастирський. Це трапилось 3 грудня під час вручення 7-мільйонного паспорта громадянина України у формі ID-картки.
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МВС хоче розширити перелік країн, куди можна подорожувати з ID-карткою
Сьогодні за ID-картою громадянина України вже можна в'їхати до кількох країн світу – це, зокрема, Грузія та Туреччина. І ми ведемо переговори для того, щоб розширити перелік цих країн, в які можна буде в'їжджати за ID-картками,
– розповів Монастирський.
Міністр пояснив, що наразі також працюють над тим, щоб можна було одночасно отримати:
- паспорт громадянина України ID-карткою;
- а також закордонний паспорт громадянина України.
Міністр пояснив, що "кожен українець з ID-карткою отримає більше можливостей, ніж з паспортом-книжечкою".
Коротко про ID-картку
- ID-картку наразі можна оформити замість паспорта-книжечки. Окрім того, електронні документи в застосунку Дія прирівняли до паперових.
- Наприкінці серпня 2021 року в Мінцифри кажуть, що додатком Дія вже користується понад 6 мільйонів українців. Запевняють, документи в цьому застосунку є безпечнішими, ніж паперові.
- У Державній міграційній службі наголошують, що в умовах сучасних технологій захиститись від підробки паперового паспорта практично не можливо. А от ID-картку завдяки вбудованому електронному чіпу неможливо підробити. Детальніше про ID-картку читайте за посиланням.