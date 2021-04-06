Українцям більше не потрібно паперової тяганини, аби відкрити рахунок у банку. Для обміну копіями документів достатньо відсканувати QR-код.

Україна стала першою державою в світі, яка прирівняла цифрові документи до паперових. Більше про можливості, які отримають українці – читайте далі.

До теми Україна першою у світі офіційно прирівняла е-паспорти до паперових

Що таке електронний паспорт та як його отримати

Це цифрове відображення паспортної інформації про вас, яке можна побачити через додаток Дія. Електронний документ також може показувати дані про місце проживання на момент оформлення ID-карти, якщо така інформація є в реєстрі, а в разі наявності закордонного паспорта – ще й ідентифікаційний код.

Тепер в Україні документ, що засвідчує особу, має 3 види:

паперовий;

пластиковий;

електронний.



Паперовий паспорт та ID-картка / Фото Державної міграційної служби

Не потрібно кудись йти чи писати заяви, щоб створити цифровий паспорт. Він автоматично завантажується в додатку Дія. Але якщо у вас лише внутрішній паспорт-книжечка, цього не станеться.

Відтак доведеться спочатку отримати ID-карту чи закордонний паспорт. Лише тоді запис з реєстру підтягнеться в додаток і сформує цифровий документ. Водночас паперові паспорти скасовувати ніхто не буде. Планують, що їх з часом все ж замінять ID-картки та цифрові паспорти.

Де можна користуватись цифровими документами

Де можна користуватись електронним паспортом? Наразі система вже працює у деяких державних і приватних структурах, зокрема і банках.

Загалом весь перелік, це понад 100 компаній, можна подивитися на сайті Міністерства цифрової трансформації,

– розповів керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

З 23 серпня 2021 року електронні паспорти будуть зобов'язані приймати всі постачальники послуг. Електронний документ у додатку в телефоні матиме таку ж юридичну силу, як і звичайні паперовий чи пластиковий паспорт.

Тобто електронний паспорт дозволить:

придбати квиток на літак чи на потяг;

підтвердити вік у супермаркеті;

забрати посилку на пошті;

скористатися банківськими послугами чи послугами державних структур.

А от подорожувати з електронним паспортом дозволено лише в межах України. З цифровим документом не можливо перетнути державний кордон, не дозволить цього і цифрова версія закордонного паспорта.

Не розповсюджується дія електронного паспорта при в'їзді і виїзді з тимчасово окупованих територій. Не можна з електронною версією перебувати, проживати чи пересуватись у межах прикордонної смуги, виходу в територіальне море та внутрішні води України.

Як обмінятися цифровими паспортними даними та наскільки це безпечно

Не потрібно нічого копіювати та пересилати. Достатньо відкрити електронний паспорт, натиснути на нього, щоб з'явився QR і штрихкод. При скануванні на екрані з'явиться повідомлення про необхідність підтвердити запит на передачу даних.

Актуально Банку достатньо відсканувати штрих-код, – Горбачов розповів, як працює електронний паспорт

Після підтвердження Дія сформує одноразову копію паспорта з електронним підписом і передасть її установі. У копії фіксується дата і час її створення, а також одержувач. Перевірити документ можна і без спеціального сканера – з допомогою додатку. Та в Мінцифрі планують ще більше спростити цю процедуру.

Ми розробляємо технологію "статичний QR-код". В кабінеті на Дії ця компанія зможе зареєструватись, і створити QR-код, який роздрукує та повісить у себе. Ви скануєте телефоном і автоматично підтверджуєте, що в їхню систему зможете надіслати копію свого документу,

– пояснив Мстислав Банік.

За витік інформації можна не хвилюватися, адже застосунок Дія не зберігає дані, а тільки відображає результат запиту до реєстру. У додатку немає окремої бази даних, де зберігаються паспорти.

Довідка. Міністерство цифрової трансформації запустило цифрові паспорти в застосунку Дія у квітні 2020 року. На сьогодні ними можуть користуватися понад 20 мільйонів українців – більш ніж 5,5 мільйонів з них мають ID-картку і ще 18 мільйонів є власниками закордонних біометричних паспортів.

Цифровізація торкнулася й інших документів українців. Оформлення трудових відносин можливе також без паперової книжки – всі данні про стаж роботи розміщені на вебпорталі Пенсійного фонду України. Там можна переглядати відомості про трудову діяльність та не боятися, що трудова загубиться.

Також тепер складно забути водійське посвідчення, адже воно разом із техпаспортом є в застосунку Дія.

Юридичну силу має цифровий студентський і свідоцтво про народження дитини. Тепер з квітня набуває чинності також і електронне лікарняне.

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Всі цифрові документи паралельно співіснують з паперовими версіями. Тому тут залишається обирати, що зручніше саме для вас.