Украинцам больше не нужно бумажной волокиты, чтобы открыть счет в банке. Для обмена копиями документов достаточно отсканировать QR-код.

Украина стала первым государством в мире, которое приравняло цифровые документы к бумажным. Больше о возможностях, которые получат украинцы – читайте далее.

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Что такое электронный паспорт и как его получить

Это цифровое отображение паспортной информации о вас, которое можно увидеть через приложение Дия. Электронный документ также может показывать данные о месте проживания на момент оформления ID-карты, если такая информация есть в реестре, а в случае наличия загранпаспорта – еще и идентификационный код.

Теперь в Украине документ, удостоверяющий личность, имеет 3 вида:

бумажный;

пластиковый;

электронный.



Бумажный паспорт и ID-карта / Фото Государственной миграционной службы

Не нужно куда-то идти или писать заявления, чтобы создать цифровой паспорт. Он автоматически загружается в приложении Дия. Но если у вас только внутренний паспорт-книжечка, этого не произойдет.

Поэтому придется сначала получить ID-карту или загранпаспорт. Лишь тогда запись из реестра подтянется в приложение и сформирует цифровой документ. В то же время бумажные паспорта отменять никто не будет. Планируют, что их со временем все же заменят ID-карты и цифровые паспорта.

Где можно пользоваться цифровыми документами

Где можно пользоваться электронным паспортом? Сейчас система уже работает в некоторых государственных и частных структурах, в том числе и банках.

В общем весь перечень, это более 100 компаний, можно посмотреть на сайте Министерства цифровой трансформации,

– рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

С 23 августа 2021 года электронные паспорта будут обязаны принимать все поставщики услуг. Электронный документ в приложении в телефоне будет иметь такую же юридическую силу, как и обычные бумажный или пластиковый паспорт.

То есть электронный паспорт позволит:

купить билет на самолет или на поезд;

подтвердить возраст в супермаркете;

забрать посылку на почте;

воспользоваться банковскими услугами или услугами государственных структур.

А вот путешествовать с Электронным паспортом разрешено только в пределах Украины. С цифровым документом невозможно пересечь государственную границу, не позволит этого и цифровая версия загранпаспорта.

Не распространяется действие электронного паспорта при въезде и выезде с временно оккупированных территорий. Нельзя с электронной версией находиться, проживать или передвигаться в пределах пограничной полосы, выходить в территориальное море и внутренние воды Украины.

Как обменяться цифровыми паспортными данными и насколько это безопасно

Не нужно ничего копировать и пересылать. Достаточно открыть электронный паспорт, нажать на него, чтобы появился QR и штрихкод. При сканировании на экране появится сообщение о необходимости подтвердить запрос на передачу данных.

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После подтверждения Дия сформирует одноразовую копию паспорта с электронной подписью и передаст ее учреждению. В копии фиксируется дата и время ее создания, а также получатель. Проверить документ можно и без специального сканера – с помощью приложения. Но в Минцифре планируют еще больше упростить эту процедуру.

Мы разрабатываем технологию "статический QR-код". В кабинете на Дие эта компания сможет зарегистрироваться и создать QR-код, который распечатает и повесит у себя. Вы сканируете по телефону и автоматически подтверждаете, что в их систему сможете отправить копию своего документа,

– пояснил Мстислав Баник.

За утечку информации можно не волноваться, ведь приложение Дия не хранит данные, а только отображает результат запроса в реестр. В приложении нет отдельной базы данных, где хранятся паспорта.

Справка. Министерство цифровой трансформации запустило цифровые паспорта в приложении Дия в апреле 2020 года. На сегодня ими могут пользоваться более 20 миллионов украинцев – более чем 5,5 миллионов из них имеют ID-карту и еще 18 миллионов являются владельцами заграничных биометрических паспортов.

Цифровизация коснулась и других документов украинцев. Оформление трудовых отношений возможно также без бумажной книги – все данные о стаже работы размещены на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Там можно просматривать сведения о трудовой деятельности и не бояться, что трудовая потеряется.

Также теперь сложно забыть водительское удостоверение, ведь оно вместе с техпаспортом есть в приложении Дия.

Юридическую силу имеет цифровой студенческий и свидетельство о рождении ребенка. Теперь с апреля вступает в силу также и электронное больничные.

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Все цифровые документы параллельно сосуществуют с бумажными версиями. Поэтому здесь остается выбирать, что удобнее именно для вас.