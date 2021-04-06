Эра ксерокопий подходит к концу: цифровые документы в Украине приравняли к бумажным
Украинцам больше не нужно бумажной волокиты, чтобы открыть счет в банке. Для обмена копиями документов достаточно отсканировать QR-код.
Источник:"Стоит знать" на 24 канале
Украина стала первым государством в мире, которое приравняло цифровые документы к бумажным. Больше о возможностях, которые получат украинцы – читайте далее.
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Что такое электронный паспорт и как его получить
Это цифровое отображение паспортной информации о вас, которое можно увидеть через приложение Дия. Электронный документ также может показывать данные о месте проживания на момент оформления ID-карты, если такая информация есть в реестре, а в случае наличия загранпаспорта – еще и идентификационный код.
Теперь в Украине документ, удостоверяющий личность, имеет 3 вида:
- бумажный;
- пластиковый;
- электронный.
Бумажный паспорт и ID-карта / Фото Государственной миграционной службы
Не нужно куда-то идти или писать заявления, чтобы создать цифровой паспорт. Он автоматически загружается в приложении Дия. Но если у вас только внутренний паспорт-книжечка, этого не произойдет.
Поэтому придется сначала получить ID-карту или загранпаспорт. Лишь тогда запись из реестра подтянется в приложение и сформирует цифровой документ. В то же время бумажные паспорта отменять никто не будет. Планируют, что их со временем все же заменят ID-карты и цифровые паспорта.
Где можно пользоваться цифровыми документами
Где можно пользоваться электронным паспортом? Сейчас система уже работает в некоторых государственных и частных структурах, в том числе и банках.
В общем весь перечень, это более 100 компаний, можно посмотреть на сайте Министерства цифровой трансформации,
– рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.
С 23 августа 2021 года электронные паспорта будут обязаны принимать все поставщики услуг. Электронный документ в приложении в телефоне будет иметь такую же юридическую силу, как и обычные бумажный или пластиковый паспорт.
То есть электронный паспорт позволит:
- купить билет на самолет или на поезд;
- подтвердить возраст в супермаркете;
- забрать посылку на почте;
- воспользоваться банковскими услугами или услугами государственных структур.
А вот путешествовать с Электронным паспортом разрешено только в пределах Украины. С цифровым документом невозможно пересечь государственную границу, не позволит этого и цифровая версия загранпаспорта.
Не распространяется действие электронного паспорта при въезде и выезде с временно оккупированных территорий. Нельзя с электронной версией находиться, проживать или передвигаться в пределах пограничной полосы, выходить в территориальное море и внутренние воды Украины.
Как обменяться цифровыми паспортными данными и насколько это безопасно
Не нужно ничего копировать и пересылать. Достаточно открыть электронный паспорт, нажать на него, чтобы появился QR и штрихкод. При сканировании на экране появится сообщение о необходимости подтвердить запрос на передачу данных.
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После подтверждения Дия сформирует одноразовую копию паспорта с электронной подписью и передаст ее учреждению. В копии фиксируется дата и время ее создания, а также получатель. Проверить документ можно и без специального сканера – с помощью приложения. Но в Минцифре планируют еще больше упростить эту процедуру.
Мы разрабатываем технологию "статический QR-код". В кабинете на Дие эта компания сможет зарегистрироваться и создать QR-код, который распечатает и повесит у себя. Вы сканируете по телефону и автоматически подтверждаете, что в их систему сможете отправить копию своего документа,
– пояснил Мстислав Баник.
За утечку информации можно не волноваться, ведь приложение Дия не хранит данные, а только отображает результат запроса в реестр. В приложении нет отдельной базы данных, где хранятся паспорта.
Цифровизация коснулась и других документов украинцев. Оформление трудовых отношений возможно также без бумажной книги – все данные о стаже работы размещены на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Там можно просматривать сведения о трудовой деятельности и не бояться, что трудовая потеряется.
Также теперь сложно забыть водительское удостоверение, ведь оно вместе с техпаспортом есть в приложении Дия.
Юридическую силу имеет цифровой студенческий и свидетельство о рождении ребенка. Теперь с апреля вступает в силу также и электронное больничные.
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Все цифровые документы параллельно сосуществуют с бумажными версиями. Поэтому здесь остается выбирать, что удобнее именно для вас.
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