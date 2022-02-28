В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские оккупационные войска понимают, что не могут противодействовать украинским защитникам.
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Россияне все чаще палят по гражданским объектам
Противник, теряя наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо,
– подчеркнули в Генштабе.
Там добавили, что по всей полосе наступления фиксируют многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права.
Самые распространенные военные преступления российских оккупантов:
- использование оружия против гражданского населения,
- бомбардировка,
- ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, приведшие к разрушению гражданской инфраструктуры.
Кроме того, противник для прикрытия использует государственную символику и форму Вооруженных сил, Национальной гвардии и Национальной полиции.
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