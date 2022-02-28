В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские оккупационные войска понимают, что не могут противодействовать украинским защитникам.

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Россияне все чаще палят по гражданским объектам

Противник, теряя наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо,

– подчеркнули в Генштабе.

Там добавили, что по всей полосе наступления фиксируют многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права.

Самые распространенные военные преступления российских оккупантов:

использование оружия против гражданского населения,

бомбардировка,

ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, приведшие к разрушению гражданской инфраструктуры.

Кроме того, противник для прикрытия использует государственную символику и форму Вооруженных сил, Национальной гвардии и Национальной полиции.

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