Первый съезд пластовых гуртков прошел уже в 1913 году. Кроме того, в этом году провели первый странствующий лагерь.

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Вот уже 111 лет Пласт – самая молодежная организация Украины – воспитывает несокрушимых украинок и украинцев. Вырастая они прославляют свое государство громкими победами и продолжают борьбу за свободу и будущее Украины.

Клянусь своей честью, что буду делать все, что в моих силах, чтобы быть верным Богу и Украине, помогать другим, жить по Пластовому Закону и слушаться пластового провода,

– говорится в присяге Пласта.

Ко Дню рождения Пласт запустил масштабный сбор

По случаю 111-го Дня рождения молодежная организация Пласт запустила сбор денег, чтобы провести 150 летних лагерей. Это позволит продолжить пластовую работу 5000 украинских детей. Они будут развиваться как личности, чтобы, повзрослев, позаботиться о развитии Украины.

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Пласт призывает поддержать и развитие будущих поколений и внести благотворительный вклад. Поддержать Пласт можно здесь.