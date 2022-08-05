Министр цифровой трансформации Федоров заявил, что донаты поступают со всего мира. Самый маленький донат за 3 месяца – 2 цента, самый большой – 4088 долларов. За полученные деньги уже удалось приобрести первый вертолет.

Читайте также Федоров показал часть украинской "Армии дронов" и раскрыл интересные детали

К команде послов UNITED24 в июле присоединились мировые знаменитости: трехкратный номинант на "Золотой глобус" Лиев Шрайбер, одна из известнейших групп современности Imagine Dragons, креативный директор популярнейшего модного дома Balenciaga Демна,

– заявил Федоров.

За деньги, полученные через платформу, закупили:

мощные дроны-разведчики для ВСУ;

медицинское оборудование для медиков;

спасательный вертолет, предназначенный для эвакуации тяжелораненых героев.

Федоров рассказал, что только на Армию дронов в июле задонатили 755 миллионов гривен. Министр цифровой трансформации поблагодарил каждого, кто присоединился к проекту.

Кто из мировых звезд является послом UNITED24

UNITED24 – инициатива, которую основал президент Владимир Зеленский. Эта платформа предназначена для сбора денег в поддержку Украины.

В частности, к инициативе уже присоединились:

Андрей Шевченко;

Элина Свитолина;

Лиев Шрайбер;

Imagine Dragons;

Демна Гвасалия.

Заметьте – Шевченко эксклюзивно рассказал, что будет делать как посол UNITED 24: смотрите видео