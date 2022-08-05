Міністр цифрової трансформації Федоров заявив, що донати надходять з усього світу. Найменший донат за 3 місяці – 2 центи, найбільший – 4088 доларів. За отримані гроші вже вдалося придбати перший гелікоптер.
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До команди амбасадорів UNITED24 в липні долучилися світові знаменитості: триразовий номінант на "Золотий глобус" Лієв Шрайбер, один із найвідоміших гуртів сучасності Imagine Dragons, креативний директор найпопулярнішого модного дому Balenciaga Демна,
– заявив Федоров.
За гроші, отримані через платформу, закупили:
- потужні дрони-розвідники для ЗСУ;
- медичне обладнання для медиків;
- рятувальний гелікоптер, призначений для евакуації важкопоранених героїв.
Федоров розповів, що лише на Армію дронів у липні задонатили 755 мільйонів гривень. Міністр цифрової трансформації подякував кожному, хто долучився до проєкту.
Хто зі світових зірок є амбасадором UNITED24
UNITED24 – ініціатива, яку започаткував президент Володимир Зеленський. Ця платформа призначена для збору грошей на підтримку України.
Зокрема, до ініціативи вже долучилися:
- Андрій Шевченко;
- Еліна Світоліна;
- Лієв Шрайбер;
- Imagine Dragons;
- Демна Гвасалія.
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