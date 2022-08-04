Віцепрем'єр Михайло Федоров наголосив, що в рамках ініціативи UNITED24, придбали рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1. Його вартість 23,4 мільйона гривень.

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Гелікоптер може долати до 600 кілометрів

Глава Мінцифри розповів, що вертоліт набирає швидкість до 200 кілометрів на годину. Повітряне судно може долати відстані до 600 кілометрів. В уряді кажуть – це дуже важливо, коли на рахунку є кожна хвилина.

Дякую вам, що продовжуєте донатити! Кожен ваш внесок рятує життя наших захисників та захисниць,

– подякував за допомогу Михайло Федоров.

Про глобальну ініціативу UNITED24 повідомили у травні. Президент Володимир Зеленський наголосив, що перша складова передбачає збір коштів для допомоги постраждалим від ворога українським регіонам. Зробити донейт можна в один клік із будь-якої країни світу.

Всі кошти потрапляють на рахунок Нацбанку

Усі забрані кошти потрапляють на рахунки Національного банку України. Вже звідти гроші надходитимуть на рахунки Міноборони, Міністерства інфраструктури та Міністерства охорони здоров'я. Про надходження є звіти.

Важливо! Допомогти Україні у її боротьбі з агресором можна тут.

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