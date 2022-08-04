Всього планують навчити понад дві тисячі бійців. Про те, як це відбувається і які є нюанси – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

До теми "Армія дронів" для фронту: як Україна здобуватиме перемогу над росією в небі

"Краще воювати технологіями, а не особовим складом"

Інструктор Сергій позивний "Француз" розповів, що навчання триває п'ять днів на тиждень у режимі лекція – практика. Військових, які стануть операторами дронів, обирають самі ж командири підрозділів.

Використання технологій на війні сьогодні вкрай важливе. Адже вони дозволяють мінімізувати втрати особового складу. Зокрема, дрони коригують артилерійський вогонь по противнику, доставляють медицину та іншу допомогу, куди не можна дійти.

Крім того, це деморалізуючий фактор для супротивника. Вони бачать в небі дрон, і вже починають боятися, бо безпілотники доставляють дуже багато неприємностей та "пекельних подарунків",

– зазначив інструктор.

Вже підготували 601 оператора дронів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Якщо підрозділ втратив зв'язок зі своєю центральною частиною або потрапив в оточення, то з дрона можна знайти та провести групу. Також БПЛА допомагають при атаці, заміновують дороги та поля, щоб ворог не просунувся.

Ми – нація переможців. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що нація існує до того часу, поки його народ бореться. Від війни не можна втекти, її можна лише завершити. Пам'ятайте, що на вас чекають вдома. Ми хочемо, щоби прапор нашої країни майорів по всіх містах і містечках, навіть де зараз майорить триколор. Краще воювати технологіями, а не особовим складом. Я хочу, щоб ви донесли цю інформацію своїм командам,

– заявив громадський активіст Андрій Гнатуш.

"Від війни не можна втекти, її можна лише завершити" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Він також додав, що "ця країна вартує не лише, щоб за неї вмирати, а щоб заради неї жити".

Будемо насипати ординцям з неба. Так, щоб вони боялися дивитися на зорі, тому що ми це можемо, ми це вміємо і точно ми це будемо практикувати,

– сказав чоловік.

"Головна мета проєкту – це збереження якомога більше життів"

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що важливо не тільки доставляти дрони на передову, але й навчити військових максимально ефективно використовувати їх у бою.

За його словами, на ринку, щоб забезпечити всі потреби України, дронів не вистачає. Тому, український фонд стартапів за підтримки Мінцифри надаватиме гранти до 35 000 доларів на проєкти, пов'язані з розвитком військових технологій, оборони та кібербезпеки.

Дуже дякую за те, що ви робите насправді. Всі ці навички, які отримують наші військові, будуть допомагати нам бути більш точними й зберігати життя наших хлопців. Ми будемо все можливе робити для того, щоб ви розвивалися і щоб кожен етап цієї системи продовжував працювати,

– сказав він.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь наголосив, що головна мета проєкту – це збереження якомога більше життів українських захисників.

Я вважаю, що всі школи, які зараз є в Україні, а їх досить багато, мають об'єднуватися заради однієї мети – за наші з вами перемоги, заради того, щоб кожен боєць зміг повернутися додому живим і розказати свою історію дітям,

– сказав він.

Також посадовець подякував усім, хто допомагав Україні збирати кошти на "Армію дронів" або передавав особисті безпілотники.

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Програми курсів пілотів та операторів БПЛА у навчальному центрі DRONARIUM включають:

придбання практичних навичок пілотування та використання дронів для вирішення професійних та творчих завдань;

освоєння нормативно-правової бази для одержання дозволів на використання повітряного простору;

отримання знань про конструктивні особливості різних моделей БПЛА, їх компоненти, умови економічної та довговічної експлуатації апарату;

освоєння програмних продуктів, що використовують для отримання відео, фото, картографічних або тепловізійних даних із квадрокоптерів.

Після закінчення навчання видається сертифікат державного зразка, що підтверджує кваліфікацію у сфері управління безпілотними літальними системами.

"Дрони живуть два – три тижні" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Український військовий "Месія", який став пілотом дронів зауважив, що п'ятиденне інтенсивне навчання було дуже продуктивним.

Це більш практичне відрядження, де ми додатково підвищили власні навички й зробили власний апгрейд щодо навчання на БПЛА. Якщо ти покращуєш постійно свої знання, то ти здатен перемогти в цих особливих якостях когось іншого,

– сказав він.

Додамо, що в Україні вже зібрали понад 630 мільйонів гривень на безпілотники та навчили близько 400 операторів. До навчання військових також планують приєднатися ще десять шкіл.

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