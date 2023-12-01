Свидетельства украинцев о войне стали главными экспонатами выставки в холле Оперы и Военного мемориала в Сан-Франциско. Мероприятие организовали Консульство Украины в Сан-Франциско и Фонд Первой Леди Елены Зеленской. Событие приурочили к американскому празднику Дня благодарения, передает 24 Канал.

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Чего хотят достичь благодаря выставке

Главная цель – поблагодарить граждан Соединенных Штатов за поддержку Украины, заявил во время мероприятия генеральный консул Украины в Сан-Франциско Дмитрий Кушнерук. Также цель – расширить осведомленность американцев о том, какие зверства Россия ежедневно совершает в Украине в течение двух лет полномасштабной войны.

Основу выставки составили десятки свидетельств украинцев о войне, оставленных на онлайн-платформе Svidok.org, инициированной американским фондом AI for Good Foundation.

Важно! Оставить свои воспоминания о войне можно через телеграм-бот t.me/SvidokNoteBot или на сайте Svidok.org при предварительной регистрации. Таким образом вы не только сохраните свой исторический опыт, но и поделитесь им с другими, чтобы весь мир знал правду.

"Чрезвычайно важно объединить сообщество, чтобы отметить культурную устойчивость Украины, осветить индивидуальный опыт жизни во время войны украинцев, которые сейчас пишут нашу будущую коллективную историю. А также важно повысить осведомленность и поддержку наших западных союзников. Мы благодарны Генеральному Консульству Украины за организацию выставки воспоминаний с платформы "Свидетель", чтобы продемонстрировать, что у каждого украинца есть своя история, которая должна быть услышана", – рассказала главная экономистка AI for Good Foundation Анастасия Федик.

Участие в событии приняли президент Монголии 2009 – 2017 годов Цахиагийн Элбегдорж, глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева, а также консулы и дипломаты из разных стран. В рамках мероприятия прошли перформансы украинских и американских музыкантов и мастер-классы петриковской росписи от украинской художницы Марины Маляренко.

Такие выставки будут еще

Это уже не первая выставка в США на основе свидетельств украинцев о войне. Ранее воспоминания, оставленные на платформе Svidok.org, были представлены в Вашингтоне, Нью-Йорке и калифорнийском университете Беркли.

В будущем выставки обещают организовать и в других штатах.

Справка. Svidok.org – это социальная неприбыльная платформа, хранящая воспоминания украинцев о войне. Платформа сотрудничает с Международным уголовным судом и Офисом Генпрокурора, она передает им свидетельства военных преступлений, оставленных на "Свидетеле". Целью платформы является международная огласка войны России в Украине для укрепления поддержки партнеров.