Свидетельства украинцев о войне стали главными экспонатами выставки в холле Оперы и Военного мемориала в Сан-Франциско. Мероприятие организовали Консульство Украины в Сан-Франциско и Фонд Первой Леди Елены Зеленской. Событие приурочили к американскому празднику Дня благодарения, передает 24 Канал.
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Чего хотят достичь благодаря выставке
Главная цель – поблагодарить граждан Соединенных Штатов за поддержку Украины, заявил во время мероприятия генеральный консул Украины в Сан-Франциско Дмитрий Кушнерук. Также цель – расширить осведомленность американцев о том, какие зверства Россия ежедневно совершает в Украине в течение двух лет полномасштабной войны.
Основу выставки составили десятки свидетельств украинцев о войне, оставленных на онлайн-платформе Svidok.org, инициированной американским фондом AI for Good Foundation.
"Чрезвычайно важно объединить сообщество, чтобы отметить культурную устойчивость Украины, осветить индивидуальный опыт жизни во время войны украинцев, которые сейчас пишут нашу будущую коллективную историю. А также важно повысить осведомленность и поддержку наших западных союзников. Мы благодарны Генеральному Консульству Украины за организацию выставки воспоминаний с платформы "Свидетель", чтобы продемонстрировать, что у каждого украинца есть своя история, которая должна быть услышана", – рассказала главная экономистка AI for Good Foundation Анастасия Федик.
Участие в событии приняли президент Монголии 2009 – 2017 годов Цахиагийн Элбегдорж, глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева, а также консулы и дипломаты из разных стран. В рамках мероприятия прошли перформансы украинских и американских музыкантов и мастер-классы петриковской росписи от украинской художницы Марины Маляренко.
Такие выставки будут еще
Это уже не первая выставка в США на основе свидетельств украинцев о войне. Ранее воспоминания, оставленные на платформе Svidok.org, были представлены в Вашингтоне, Нью-Йорке и калифорнийском университете Беркли.
В будущем выставки обещают организовать и в других штатах.