Свідчення українців про війну стали головними експонатами виставки у холі Опери та Військового меморіалу в Сан-Франциско. Захід організували Консульство України у Сан-Франциско та Фундація Першої Леді Олени Зеленської. Подію приурочили до американського свята Дня подяки, передає 24 Канал.

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Чого хочуть досягти завдяки виставці

Головна мета – подякувати громадянам Сполучених Штатів за підтримку Україні, заявив під час заходу генеральний консул України в Сан-Франциско Дмитро Кушнерук. Також мають на меті розширити обізнаність американців у тому, які звірства Росія щодня коїть в Україні упродовж двох років повномасштабної війни.

Основу виставки склали десятки свідчень українців про війну, залишені на онлайн-платформі Svidok.org, яку ініціював американський фонд AI for Good Foundation.

Важливо! Залишити свої спогади про війну можна через телеграм-бот t.me/SvidokNoteBot або на сайті Svidok.org за попередньої реєстрації. Таким чином ви не тільки збережете свій історичний досвід, але й поділитеся ним із іншими, щоб увесь світ знав правду.

"Надзвичайно важливо об'єднати спільноту, щоб відзначити культурну стійкість України, висвітлити індивідуальний досвід життя під час війни українців, які зараз пишуть нашу майбутню колективну історію. А також важливо підвищити обізнаність і підтримку серед наших західних союзників. Ми вдячні Генеральному Консульству України за організацію виставки спогадів з платформи "Свідок", щоб продемонструвати, що кожен українець має свою історію, яка має бути почута", – розповіла головна економістка AI for Good Foundation Анастасія Федик.

Участь у події взяли президент Монголії 2009 – 2017 років Цахіагійн Елбегдорж, голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева, а також консули та дипломати з різних країн. У рамках заходу відбулись перформанси українських та американських музикантів і майстер-класи петриківського розпису від української художниці Марини Маляренко.

Такі виставки будуть іще

Це вже не перша виставка в США на основі свідчень українців про війну. Раніше спогади, залишені на платформі Svidok.org, були представлені у Вашингтоні, Нью-Йорку та каліфорнійському університеті Берклі.

У майбутньому виставки обіцяють організувати і в інших штатах.

Довідка. Svidok.org – це соціальна неприбуткова платформа, яка зберігає спогади українців про війну. Платформа співпрацює з Міжнародним кримінальним судом та Офісом Генпрокурора, вона передає їм свідчення воєнних злочинів, залишені на "Свідку". Метою платформи є міжнародний розголос війни Росії в Україні задля зміцнення підтримки партнерів.