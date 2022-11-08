Соответствующее постановление об отмене НДС и пошлины в Кабмине должно быть утверждено 8 ноября. Подробнее об этом рассказывает 24 канал.

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Список товаров, на ввоз которых отменяют налоги

Премьер Денис Шмигаль отметил, что от уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары. В частности:

газогенераторы,

электрические двигатели и генераторы,

электрогенераторные установки

вращающиеся электрические преобразователи,

трансформаторы,

электрические аккумуляторы,

электрические водонагреватели и обогреватели,

некоторые другие товары для энергетики и тепла.

Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также уменьшить цены на соответствующую продукцию.

– подытожил Шмигаль.

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Сколько налогов за ввоз генераторов снимали раньше

Накануне в Государственной таможенной службе напомнили правила обложения генераторов при перемещении через таможенную границу нашего государства.

Согласно статье 374 Таможенного кодекса, генераторы, стоимостью до 500 евро и весом до 50 килограммов, которые перевозят транспортом, освобождаются от письменного декларирования и налогообложения.

Если же товар превышает разрешенные нормы, но стоит меньше 10 000 евро, нужно заплатить:

ввозная пошлина по ставке 10% от фактурной стоимости;

НДС по ставке 20% от указанной в документах стоимости с учетом суммы ввозной пошлины.

То есть если генератор стоил 700 евро, приходилось платить 64 евро налогов.

Важные советы, что делать, если нет света, газа и воды