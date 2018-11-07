Платная дорога на Львовщине: сколько будет стоить проезд для украинцев

Первой платной дорогой в Украине станет трасса "Львов – Краковец" с протяженностью 84,4 километра с четырьмя полосами движения. Именно она должна соединить Украину и Евросоюз.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

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"В Европе проезд стоит минимум 7 евроцентов за километр. В Украине точно будет не дороже", – заявил председатель Укравтодора Славомир Новак.

Украинцам же за пользование платной дорогой нужно будет оплатить не более 0,07 евро или 2,2 гривен за километр.

До конца года мы полностью завершим проверку всех участков дороги и будем иметь всю необходимую документацию. В начале 2019 подготовим обращение в Кабмин об объявлении конкурса на концессию,

– отметил Новак.

Также он добавил, что несколько европейских компаний уже готовы инвестировать. Зато украинские инвесторы, по его мнению, не будут иметь достаточно финансов, чтобы поддержать этот проект.

Напомним, что платный автобан на трассе Львов – Краковец должны сделать за ближайшие 4-5 лет.