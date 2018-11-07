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      Платна дорога на Львівщині: скільки коштуватиме проїзд для українців

      569 Читать новость на русском
      Перша платна дорога в Україні
      Перша платна дорога в Україні / www.autocentre.ua

      Першою платною дорогою в Україні стане траса "Львів — Краківець" з протяжністю 84,4 кілометра з чотирма смугами руху. Саме вона має з'єднати Україну та Євросоюз.

      Про це повідомляє Gazeta.ua.

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      "У Європі проїзд коштує мінімум 7 євроцентів за кілометр. В Україні точно буде не дорожче", – заявив голова Укравтодору Славомир Новак.

      Українцям ж за користування платною дорогою потрібно буде сплатити не більше 0,07 євро або 2,2 гривень за кілометр.

      До кінця року ми повністю завершимо перевірку всіх ділянок дороги й матимемо усю необхідну документацію. На початку 2019 року підготуємо звернення у Кабмін про оголошення конкурсу на концесію,
      – наголосив Новак.

      Також він додав, що декілька європейських компаній вже готові інвестувати. Натомість українські інвестори, на його думку, не матимуть достатньо фінансів, аби підтримати цей проект. 

      Нагадаємо, що платний автобан на трасі Львів – Краківець мають зробити за найближчі 4-5 років.

      Теги: Новини України Авто Дороги Укравтодор
      Джерело: 24 канал
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