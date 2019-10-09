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      Платные дороги в Украине: когда ожидать масштабных изменений

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      Верховная Рада приняла новый закон о концессии. Именно он должен перезагрузить отношения с иностранными инвесторами и стать для них бизнес-партнером.

      Когда заработает концессия в Украине

      Согласно новому закону, бизнес-партнеров государство будет выбирать через электронную систему госзакупок. Концессионные конкурсы стартуют только со следующей осени. Ведь еще надо прописать алгоритм для них в системе ProZorro.

      К слову: Криклий анонсировал концессию железнодорожных вокзалов

      Что такое концессия?
      Это договор о передаче ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих государству, во временную эксплуатацию иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.

      Дороги – единственный проект, где государство должно доплачивать инвестору. Чтобы избежать убыточных для государства проектов, отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, в ближайшее время в Украине может появиться максимум четыре автобана протяженностью до 70 километров. И первый из них – это объездная дорога вокруг Киева.

      В Украине есть четыре участка, где концессия может работать, в частности:

      • Львов – Краковец;
      • Белая Церковь – Киев;
      • кольцевая дорога в Киеве;
      • объездная возле Одессы.

      Почему концессия это выгодно

      В концессии будут строить дороги, порты, теплокоммуникации, вокзалы и аэропорты. Концессионные проекты выгодны государству, если своих денег не хватает, а увеличивать государственный долг не хочется.

      Любой инвестор, который придет с проектом концессии, он хочет заработать. С другой стороны, они также приведут каких-то клиентов, которые будут активно работать и зарабатывать на этих объектах,
      – пояснил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

      Что интересно, ни одна из европейских стран автомагистрали не строила за государственный счет. Для строительства дорог привлекались инвесторы на условиях концессии.

      "Концессия – это когда государство в партнерстве с частным бизнесом создает некое публичное благо. Для граждан это выгодно, потому что у них есть возможность получить новую дорогу уже сейчас, оплачивая ее в течение 30 лет", – пояснила народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

      Когда придется платить за дороги

      Но волноваться, что все дороги в Украине уже через год-два станут платными, не стоит.

      • Все концессионные автобаны будут строиться параллельно с уже существующими дорогами и оставаться бесплатными.
      • Плату за проезд будет контролировать правительство так же, как, например, сегодня регулируются цены на газ для населения.

      "Инвестор вкладывает средства в дороги, а государство должно обеспечить определенный уровень доходности. Примерно говорят о 13-16 тысячах автомобилей ежедневно. Этот дефицит, если он будет образовываться, то это все должно компенсироваться за счет бюджета государства", – пояснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий .

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      Автор: Алена Чернецкая, Леся Виговська
      Теги: Новости Украины Дороги Владислав Криклий Бюджет 2020 Бюджет Законодательство
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