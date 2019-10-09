Платні дороги в Україні: коли очікувати масштабних змін

Верховна Рада ухвалила новий закон про концесію. Саме він має перезавантажити стосунки держави з іноземними інвесторами та стати для них бізнес-партнером.

Коли запрацює концесія в Україні

Згідно з новим законом, бізнес-партнерів держава обиратиме через електронну систему держзакупівель. Концесійні конкурси стартуватимуть лише з наступної осені. Адже ще треба прописати алгоритм для них у системі ProZorro.

До слова: Криклій анонсував концесію залізничних вокзалів

Що таке концесія?Це договір про передачу ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів, які належать державі, в тимчасову експлуатацію іноземним фірмам, приватним особам чи іншим державам.

Дороги – єдиний проєкт, де держава має доплачувати інвестору. Аби уникнути збиткових для держави проєктів, зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, найближчим часом в Україні може з'явитися максимум чотири автобани протяжністю до 70 кілометрів. І перший із них – це об'їзна дорога довкола Києва.

В Україні є чотири ділянки, де концесія може працювати, зокрема:

Львів – Краківець;

Біла Церква – Київ;

кільцева дорога в Києві;

об’їзна біля Одеси.

Чому концесія це вигідно

У концесії будуватимуть дороги, порти, теплокомунікації, вокзали та аеропорти. Концесійні проєкти вигідні державі, якщо своїх грошей не вистачає, а збільшувати державний борг не хочеться.

Будь-який інвестор, який прийде з проєктом концесії, він хоче заробити. З іншого боку вони також приведуть якихось клієнтів, які будуть активно працювати і заробляти на цих об'єктах,

– пояснив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Що цікаво, жодна з європейських країн автомагістралі не будувала за державний кошт. Для будівництва доріг залучалися інвестори на умовах концесії.

"Концесія, це коли держава у партнерстві з приватним бізнесом створює якесь публічне благо. Для громадян це вигідно, тому що у них є можливість отримати нову дорогу вже зараз, сплачуючи за неї упродовж 30 років", – пояснила народна депутатка від «"Слуги народу" Роксолана Підласа.

Коли прийдеться платити за дороги

Але хвилюватися, що всі дороги в Україні вже за рік-два стануть платними не варто.

Всі концесійні автобани будуватимуться паралельно з дорогами, які вже існують, і лишатимуться безкоштовними.

Плату за проїзд контролюватиме уряд так само, як, наприклад, сьогодні регулюються ціни на газ для населення.

"Інвестор вкладає кошти в дороги, а держава має забезпечити певний рівень дохідності. Приблизно говорять про 13-16 тисяч автівок щоденно. Цей дефіцит, якщо він буде утворюватися, то це все має компенсуватися коштом бюджету держави", – пояснив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.