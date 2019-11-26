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      Платные дороги в Украине: когда ждать запуск

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      Когда в Украине будут платные дороги? / Иллюстративное фото (pixabay)

      Через 3 или 4 года – не раньше, да и то – если инвесторы будут готовы вкладывать деньги уже в 2020. Именно тогда и при таких условиях в Украине можно ожидать запуск платных дорог.

      Об этом говорил новый руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) Александр Кубраков во время прямого эфира на "Свободе слова" 25 ноября.

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      По его словам, в следующем 2020 году Украина может получить инвесторов "на новое строительство участков, которые могут быть платными".

      Однако еще год нужен на получение государственной гарантии для структурирования сделок с инвесторами. И еще 2 года на само строительство.

      То есть через 3 – 4 года у нас появятся такие дороги,
      – считает Кубраков.

      Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в октябре 2019 говорил, что в Украине построят три платные дороги Львов – Краковец, Киевскую кольцевую и из Белой Церкви в Киев.

      Дороги
      Напомним, в бюджете на 2020 год на дороги заложили почти 74 миллиарда гривен / Инфографика 24 канала

      Смотрите также сюжет 24 канала о платных дорогах в Украине: когда ожидать масштабных изменений

      ► Интересные факты для сравнения: в Беларуси 1,7% всех дорог – платные. И такой показатель присущ в целом странам Европы. Самый высокий показатель при этом в Португалии (4,2%), а самый низкий – в Польше (всего 0,2%).

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Укравтодор Новости Украины Дороги
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