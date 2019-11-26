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      Платні дороги в Україні: коли чекати запуск

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      Коли в Україні будуть платні дороги? / Ілюстративне фото (pixabay)

      Через 3 або 4 роки – не раніше, та й то – якщо інвестори будуть готові вкладати гроші вже у 2020. Саме тоді та за таких умов в Україні можна очікувати запуск платних доріг.

      Про це говорив новий керівник Державного агентства автомобільних шляхів України (Укравтодору) Олександр Кубраков під час прямого ефіру на "Свободі слова" 25 листопада.

      Читайте також: Європейські банки виділили гроші на ремонт автодороги Київ-Одеса

      За його словами, наступного 2020 року Україна може мати інвесторів "на нове будівництво ділянок, які можуть бути платними".

      Однак ще рік потрібен на отримання державної гарантії для структурування угод з інвесторами. І ще 2 роки на саме будівництво.

      Тобто через 3 – 4 роки в нас з'являться такі дороги,
      – вважає Кубраков.

      Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій у жовтні 2019 говорив, що в Україні збудують три платні дороги: Львів – Краківець, Київську кільцеву та з Білої Церкви до Києва.

      Дороги
      Нагадаємо, в бюджеті на 2020 рік на дороги заклали майже 74 мільярди гривень / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться також сюжет 24 каналу про платні дороги в Україні: коли очікувати масштабних змін

      ► Цікавинка для порівняння: у Білорусі 1,7% усіх доріг – платні. І такий показник притаманний загалом країнам Європи. Найвищий показник при цьому в Португалії (4,2%), а найнижчий – у Польщі (усього 0,2%).

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      сьогодні
      1986
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Укравтодор Дороги
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