Платні дороги в Україні: коли чекати запуск
Через 3 або 4 роки – не раніше, та й то – якщо інвестори будуть готові вкладати гроші вже у 2020. Саме тоді та за таких умов в Україні можна очікувати запуск платних доріг.
Про це говорив новий керівник Державного агентства автомобільних шляхів України (Укравтодору) Олександр Кубраков під час прямого ефіру на "Свободі слова" 25 листопада.
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За його словами, наступного 2020 року Україна може мати інвесторів "на нове будівництво ділянок, які можуть бути платними".
Однак ще рік потрібен на отримання державної гарантії для структурування угод з інвесторами. І ще 2 роки на саме будівництво.
Тобто через 3 – 4 роки в нас з'являться такі дороги,
– вважає Кубраков.
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій у жовтні 2019 говорив, що в Україні збудують три платні дороги: Львів – Краківець, Київську кільцеву та з Білої Церкви до Києва.
Нагадаємо, в бюджеті на 2020 рік на дороги заклали майже 74 мільярди гривень / Інфографіка 24 каналу
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► Цікавинка для порівняння: у Білорусі 1,7% усіх доріг – платні. І такий показник притаманний загалом країнам Європи. Найвищий показник при цьому в Португалії (4,2%), а найнижчий – у Польщі (усього 0,2%).