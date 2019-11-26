Платні дороги в Україні: коли чекати запуск

Через 3 або 4 роки – не раніше, та й то – якщо інвестори будуть готові вкладати гроші вже у 2020. Саме тоді та за таких умов в Україні можна очікувати запуск платних доріг.

Про це говорив новий керівник Державного агентства автомобільних шляхів України (Укравтодору) Олександр Кубраков під час прямого ефіру на "Свободі слова" 25 листопада.

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За його словами, наступного 2020 року Україна може мати інвесторів "на нове будівництво ділянок, які можуть бути платними".

Однак ще рік потрібен на отримання державної гарантії для структурування угод з інвесторами. І ще 2 роки на саме будівництво.

Тобто через 3 – 4 роки в нас з'являться такі дороги,

– вважає Кубраков.