"Послушный, как овчарка": что раскрыли новые "пленки Миндича" о назначениях в энергетике

Участники громкого расследования "Мидас" якобы лично согласовывали кандидатуры на ключевые должности в энергетическом секторе. В то же время их связи прослеживаются и в других отраслях - от оборонки до торговли зерном.

В новых пленках говорится о значительном влиянии фигурантов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Смотрите также Новые "пленки Миндича": Вениславский выступает за увольнение Умерова из СНБО

Какие новые детали стали известны о деле "Мидас"?

Фигуранты расследования "Мидас" могли непосредственно влиять на кадровые назначения в стратегических госкомпаниях, в частности в энергетическом секторе.

Из обнародованных фрагментов следует, что отдельные лица обсуждали кандидатов на руководящие должности, в частности в "Энергоатом-Трейдинг", оценивая их лояльность и управляемость. Речь идет не только об энергетике – по словам депутата, влияние этих групп распространялось также на другие отрасли.

В частности, в записях упоминаются возможные схемы, связанные с Одесским припортовым заводом, торговлей зерном, объектами в зоне Чернобыля, а также с регуляторными и инфраструктурными структурами. Отдельно выделяется так называемый "проект 23", который, по данным, может касаться оборонной сферы.

Как отмечает Железняк, каждое направление имело собственную "черную бухгалтерию" и условное название, что свидетельствует о системности возможных коррупционных механизмов. В то же время он подчеркивает, что идентификация всех причастных затруднена, ведь часть фигурантов в записях упоминается только под псевдонимами.

Новые пленки Миндича: смотрите видео

Что известно о деле "Мидас"?

Операция "Мидас" – это масштабное антикоррупционное расследование, которое проводят НАБУ и САП о котором стало известно в 2025 году. Оно касается вероятного создания организованной группы, которая могла установить контроль над стратегическими предприятиями энергетического сектора Украины, в частности "Энергоатомом", с целью присвоения государственных средств во время войны.

Центральной фигурой дела считают бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95". По версии следствия, он мог организовать так называемый "теневой офис" в энергетике. В рамках расследования были собраны тысячи часов аудиозаписей, на которых, предположительно, обсуждались назначения лояльных руководителей и распределение финансовых потоков.

Сейчас Миндич имеет статус подозреваемого, а Высший антикоррупционный суд в апреле 2026 года оставил подозрение в силе. В материалах дела и журналистских расследованиях также упоминаются чиновники. В частности, проверяются возможные связи с тогда действующим министром энергетики Германом Галущенко и его роль в кадровых решениях.

Кроме того, обнародовались записи, на которых, вероятно, фигурирует экс-министр обороны Рустем Умеров, который публично не комментировал эти вопросы. В контексте проверок деятельности энергетических компаний также упоминается тогда глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Что стало известно о последних опубликованных "пленках Миндича"?

Журналист Михаил Ткач обнародовал часть так называемых "пленок Миндича", на которых якобы зафиксированы разговоры с Сергеем Шефиром, Рустемом Умеровым и другими лицами. В записях, по его словам, обсуждаются подозрения по уголовному делу, финансовые вопросы, возможные кадровые изменения, а также финансирование компании Fire Point.

Впоследствии журналисты-расследователи обнародовали новые записи разговоров между Тимур Миндич и Рустемом Умеровым, которые касаются продажи доли в компании Fire Point и поставки бронежилетов. У пресс-службе Умерова отметили, что подлинность этих материалов должны проверить правоохранительные органы.

Также журналисты Украинская правда обнародовали расшифровки записей, которые могут свидетельствовать о возможном вмешательстве в управление "Сенс Банком" и "Карпатнефтехимом" через связи с Тимуром Миндичем и Андреем Ермаком. По данным расследования, Василий Веселый, связан с Офисом президента, мог влиять на формирование наблюдательного совета банка и контактировать с Александром Цукерманом – одним из фигурантов дела о хищениях в "Энергоатоме".