Беспокойство из-за Аляски и слив вступления Украины в ЕС: что в новых "пленках Сийярто"

В сети появились еще несколько записей разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым. В разговорах венгр обсуждал стратегию блокирования вступления Украины в ЕС и выражал обеспокоенность относительно итогов переговоров на Аляске.

Провели расследование и опубликовали "пленки Сийярто" журналисты издания VSquare.

О чем общались дипломаты?

Недавно опубликованные записи телефонных разговоров являются продолжением первой части расследования о контактах Лаврова и Сийярто в течение 2023 – 2025 годов. Тогда оказалось, что венгерский министр передавал России конфиденциальную информацию из ЕС и выполнял указания своего российского коллеги по исключению определенных компаний или физических лиц из санкционных списков ЕС.

Важно! Петер Сийярто прокомментировал слив его разговоров с Лавровым, мол, ситуация является преувеличенной. Он отметил, что его разговоры постоянно перехватываются иностранными спецслужбами и журналистами и одновременно заявил, что позиция Венгрии по санкциям остается неизменной уже несколько лет. По его словам, санкционная политика Евросоюза давно провалилась и имеет большие последствия для ЕС, чем для России.

В новых пленках становится известно, что министр МИД Венгрии обсуждал с Лавровым вопрос вступления Украины в ЕС, санкции против России и ход встречи на Аляске.

Так, 2 июля 2024 года, в день визита Виктора Орбана в Киев, Сийярто позвонил своему "дорогому другу" из России, чтобы сообщить о визите, а Лавров, в свою очередь, интересовался деталями "компромисса, достигнутого с ЕС о начале переговоров о вступлении Украины".

Тогда российский министр попросил Сийярто прислать документ с соответствующим решением. На что венгр пообещал переслать его через посольство в Москве. Точный документ не указан, впрочем высокопоставленный чиновник ЕС утверждает, что речь шла о рамочном документе для переговоров.

Чиновник предполагает, что Лавров попросил Сийярто прислать ему документ, который и так был публичным, "чтобы оценить готовность агента выполнять приказы или выполнять задачи".

Во время разговора 17 июня того же года венгерский министр пообещал своему коллеге помогать в продвижении вопроса русского нацменьшинства в Украине – именно этот вопрос был для России поводом для войны.

Сийярто подробно рассказывал о своих переговорах с ЕС по 11 пунктам Венгрии и восстановлению ранее предоставленных прав. Лавров зато снова сосредоточился на вопросе Украины, мол, невыполнение требований Кремля по ним может сдержать или даже сорвать процесс вступления Украины в ЕС.

В ответ венгерский министр сказал, что Совет Европы руководствуется принципом уважения прав меньшинств, и "один день это ваше меньшинство, а на следующий день – наше".

Еще один звонок состоялся после саммита лидеров США и России на Аляске. Сийярто заметил, что встреча проведена без участия ЕС и Украины, вызвала беспокойство среди европейских лидеров.

Также венгерский министр, обеспокоен отменой обеда между Трампом и Путиным, пытался узнать результаты переговоров.

Он интересовался, не стало ли это "сигналом плохого настроения или разочарования между сторонами", и действительно ли "все прошло так, как показывают СМИ".

Тогда Лавров заверил своего коллегу, что совместную трапезу на самом деле не отменяли, добавив с иронией, что "обед – это не то, что мне бы очень хотелось, зная американское гастрономическое искусство".

Отдельное внимание журналистов-расследователей привлек дружеский тон общения. В конце одного из разговоров Лавров говорит: "Всего наилучшего, друг", а Сийярто отвечает: "Если тебе что-то понадобится, я к твоим услугам".

Что стало известно из предыдущих опубликованных пленок?