Беспокойство из-за Аляски и слив вступления Украины в ЕС: что в новых "пленках Сийярто"
- В новых "пленках Сийярто" венгерский министр обсуждает с Лавровым стратегию блокирования вступления Украины в ЕС и вопрос санкций против России.
- Сийярто обещал Лаврову передавать документы по переговорам, а также выражал обеспокоенность из-за встречи на Аляске без участия ЕС и Украины.
В сети появились еще несколько записей разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым. В разговорах венгр обсуждал стратегию блокирования вступления Украины в ЕС и выражал обеспокоенность относительно итогов переговоров на Аляске.
Провели расследование и опубликовали "пленки Сийярто" журналисты издания VSquare.
О чем общались дипломаты?
Недавно опубликованные записи телефонных разговоров являются продолжением первой части расследования о контактах Лаврова и Сийярто в течение 2023 – 2025 годов. Тогда оказалось, что венгерский министр передавал России конфиденциальную информацию из ЕС и выполнял указания своего российского коллеги по исключению определенных компаний или физических лиц из санкционных списков ЕС.
Важно! Петер Сийярто прокомментировал слив его разговоров с Лавровым, мол, ситуация является преувеличенной. Он отметил, что его разговоры постоянно перехватываются иностранными спецслужбами и журналистами и одновременно заявил, что позиция Венгрии по санкциям остается неизменной уже несколько лет. По его словам, санкционная политика Евросоюза давно провалилась и имеет большие последствия для ЕС, чем для России.
В новых пленках становится известно, что министр МИД Венгрии обсуждал с Лавровым вопрос вступления Украины в ЕС, санкции против России и ход встречи на Аляске.
Так, 2 июля 2024 года, в день визита Виктора Орбана в Киев, Сийярто позвонил своему "дорогому другу" из России, чтобы сообщить о визите, а Лавров, в свою очередь, интересовался деталями "компромисса, достигнутого с ЕС о начале переговоров о вступлении Украины".
Тогда российский министр попросил Сийярто прислать документ с соответствующим решением. На что венгр пообещал переслать его через посольство в Москве. Точный документ не указан, впрочем высокопоставленный чиновник ЕС утверждает, что речь шла о рамочном документе для переговоров.
Чиновник предполагает, что Лавров попросил Сийярто прислать ему документ, который и так был публичным, "чтобы оценить готовность агента выполнять приказы или выполнять задачи".
Во время разговора 17 июня того же года венгерский министр пообещал своему коллеге помогать в продвижении вопроса русского нацменьшинства в Украине – именно этот вопрос был для России поводом для войны.
Сийярто подробно рассказывал о своих переговорах с ЕС по 11 пунктам Венгрии и восстановлению ранее предоставленных прав. Лавров зато снова сосредоточился на вопросе Украины, мол, невыполнение требований Кремля по ним может сдержать или даже сорвать процесс вступления Украины в ЕС.
В ответ венгерский министр сказал, что Совет Европы руководствуется принципом уважения прав меньшинств, и "один день это ваше меньшинство, а на следующий день – наше".
Еще один звонок состоялся после саммита лидеров США и России на Аляске. Сийярто заметил, что встреча проведена без участия ЕС и Украины, вызвала беспокойство среди европейских лидеров.
Также венгерский министр, обеспокоен отменой обеда между Трампом и Путиным, пытался узнать результаты переговоров.
Он интересовался, не стало ли это "сигналом плохого настроения или разочарования между сторонами", и действительно ли "все прошло так, как показывают СМИ".
Тогда Лавров заверил своего коллегу, что совместную трапезу на самом деле не отменяли, добавив с иронией, что "обед – это не то, что мне бы очень хотелось, зная американское гастрономическое искусство".
Отдельное внимание журналистов-расследователей привлек дружеский тон общения. В конце одного из разговоров Лавров говорит: "Всего наилучшего, друг", а Сийярто отвечает: "Если тебе что-то понадобится, я к твоим услугам".
Что стало известно из предыдущих опубликованных пленок?
Летом 2024 года Лавров ласково напоминал Сийярто, каких российских влиятельных людей нужно исключить из санкционных списков ЕС. Среди них сначала была сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, а впоследствии появился и сам олигарх. Также при содействии Венгрии из санкционного списка были вычеркнуты бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и министр спорта страны Михаил Дегтярев.
В феврале 2020 года Сийярто просил помощи у российского коллеги в вопросе выборов в Словакии, в частности в победе социал-демократического правительства.
СМИ писали, что министр иностранных дел Венгрии регулярно сообщал Кремлю о подробностях заседаний ЕС, говорится и о закрытой информации.