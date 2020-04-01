Пленки Ермака, принятие закона о рынке земли – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 31 марта – нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал в сети видео, на котором видно человека, похожего на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака. На них якобы Денис Ермак "торгует госдолжностями". Верховная Рада на внеочередном заседании во втором чтении и в целом приняла законопроект о рынке земли.

Также в выпуске: Владимир Путин может заразиться СOVID-19, ведь контактировал с заболевшим московским врачом.