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      Пленки Ермака, принятие закона о рынке земли – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 31 марта – нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал в сети видео, на котором видно человека, похожего на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака. На них якобы Денис Ермак "торгует госдолжностями". Верховная Рада на внеочередном заседании во втором чтении и в целом приняла законопроект о рынке земли.

      Также в выпуске:

      Владимир Путин может заразиться СOVID-19, ведь контактировал с заболевшим московским врачом.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Рынок земли Скандал между Ермаком и Леросом Гуд найт Юкрейн Новости политики
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