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      Плівки Єрмака, ухвалення закону про ринок землі – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 31 березня – нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив у мережі відео, на якому видно людину, схожу на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака. На них нібито Денис Єрмак "торгує держпосадами". Верховна Рада на позачерговому засіданні в другому читанні і в цілому ухвалила законопроект про ринок землі.

      Також у випуску:

      Володимир Путін може заразитись на СOVID-19, адже контактував з хворим московським лікарем. 

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Ринок землі Скандал між Єрмаком і Леросом Гуд найт Юкрейн Новини політики
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