Плівки Єрмака, ухвалення закону про ринок землі – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 31 березня – нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив у мережі відео, на якому видно людину, схожу на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака. На них нібито Денис Єрмак "торгує держпосадами". Верховна Рада на позачерговому засіданні в другому читанні і в цілому ухвалила законопроект про ринок землі.

Також у випуску: Володимир Путін може заразитись на СOVID-19, адже контактував з хворим московським лікарем.