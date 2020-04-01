Плівки Єрмака, ухвалення закону про ринок землі – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 31 березня – нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив у мережі відео, на якому видно людину, схожу на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака. На них нібито Денис Єрмак "торгує держпосадами". Верховна Рада на позачерговому засіданні в другому читанні і в цілому ухвалила законопроект про ринок землі.
Також у випуску:
Володимир Путін може заразитись на СOVID-19, адже контактував з хворим московським лікарем.
Коментарі
Читайте також
31 березня , 20:02 Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію
31 березня , 19:15 Що зміниться у квітні: надбавки до пенсій, 2 етап медреформи, карантин і податкові канікули
31 березня , 22:54 Зеленський піде, а Коломойський буде завжди: депутатам погрожували через закон про банки
31 березня , 23:32 Коронавірус на Тернопільщині: кількість хворих зросла майже до 100 осіб
31 березня , 19:02 Начальник поліції Києва Крищенко захворів на коронавірус: що відомо про його стан
Вибір редакції
-
Кордон не на замку: як МЗС збирається рятувати українців, які залишились за кордоном31 березня , 23:53
-
Путін не підхопив коронавірус після зустрічі з хворим лікарем, – Пєсков31 березня , 17:15
-
Новини про коронавірус 31 березня: у світі понад 800 000 випадків, карантин можуть продовжити31 березня , 19:45
-
У Луцьку встановили правила для магазинів та покупців через коронавірус31 березня , 22:01
-
Венедіктова підписала заяву про відставку Трепака: перед цим усунула його від резонансних справ31 березня , 19:23
-
Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв31 березня , 18:01
Пропозиції партнерів
Коментарі