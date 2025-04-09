Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, отметив, что Россия уже вбрасывала информацию, что это якобы северокорейские солдаты. Однако это фейки. Информация о китайцах была проверена в различных источниках.

К теме Заплатил деньги, чтобы воевать за Россию: пленный китаец рассказал, как оказался в Украине

Что сделает Китай

Как отметил Коваленко, официально Пекин не рекомендует своим гражданам воевать на стороне России. В рядах оккупантов находятся именно китайские наемники.

Но в любом случае китайские спецслужбы должны понимать, как именно Россия вербует их граждан. И тут очень важно посмотреть на реакцию Китая. Важно, что этот процесс стал публичным.

Если Китай выступает против войны, за мир и уважает территориальную целостность Украины, то должны перекрыть каналы вербовки своих граждан. Если не перекроет, то это отдельный вопрос,

– отметил Коваленко.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что на стороне России воюет по меньшей мере 155 китайцев. Один из путей вербовки – через соцсети. В частности через TikTok.