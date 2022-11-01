Женщина на своем опыте убедилась, что "мы своих не бросаем" – очередной миф российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Допрос пленной россиянки, которая пошла на войну в Украину

Как стало известно, в первом же бою штурмовую бригаду россиян разбили Вооруженные Силы Украины. Так, захватчики оставили фельдшера истекать кровью на поле боя, и это при том, что она должна была спасать жизни другим.

Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтобы хоть как-то забросили аптечку, потому что пешком закончились (комплекты под первую медицинскую помощь – 24 канал), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация будет... Но уже пришло понимание, что за нами не придут,

– рассказала пленная россиянка.

Женщину, потерявшую сознание от потери крови, нашли украинские бойцы. Они предоставили российской медикине первую помощь, подарив еще один шанс на жизнь.

В СБУ отметили, что так везет далеко не всем: ВСУ уверенно и методично "перемалывает" тех, кто пришел воевать на нашу землю.

"Более 72 тысяч захватчиков уже ощутили сопротивление украинских защитников. Поэтому всем россиянам, кто не рассчитал свои силы на войне, СБУ рекомендует не рисковать и напоминает о "горячей линии" – отметили в ведомстве.

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Напомним, что российским мужчинам предлагают убивать украинцев в обмен на списание долгов за коммуналку. Уроженец Белгорода рассказал, что в конце лета ему пришла повестка из военкомата. Мужчине предложили подписать контракт о службе, а получить аннулирование долгов за коммунальные услуги.

Кстати, российский оккупант из Ижевска, согласившийся на войну добровольцем, был на фронте ровно 12 дней и сам сдался в плен с собратьями. По его словам, на поле боя творилось "нечто непонятное" – должны были ехать в одну сторону, а попали в засаду украинских войск в Харьковской области.

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