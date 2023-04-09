Кадрамы по допросу боевика из 24 Каналом поделились воины Вооруженных сил Украины. Пленный говорит, что именно боевики с оккупированных территорий в основном бросались на передовую, а вагнеровцы отсиживались в тылу и стояли на блокпостах.

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Бьют, везут в комендатуру и отбирают авто

Боевик Максим жалуется, что вагнеровцы на блок-постах сильно избивают всех, от кого слышат запах перегара. Он признает, что это вина, но говорит, что наемники Пригожина отсиживаются в тылу, а мобилизованные с оккупированных территорий постоянно на передовой. После избиения боевиков отправляли в комендатуру, а оттуда уже забирали их командиры.

Кроме того, боевик говорит, что вагнеровцы даже воровали их собственные автомобили. Однажды поведение вагнеровцев привело к тому, что боевики решили разделаться с ними на блок-посте. Многие наемники погибли или получили ранения. Однако издевательства не прекратились.

В то же время, регулярная российская армия так же либо на блокпостах, либо в лесах на второй или третьей линиях обороны. Максим Шевст говорит, что россияне даже называют боевиков "одноразовыми" и не скрывают того, что они – пушечное мясо.

Однако иногда россиян бросали на подкрепление боевикам, но обычно, по его словам, это было по несколько человек и ситуация была настолько критической, что иногда некому было эвакуировать раненых и доставать тела погибших.

Во время одной из эвакуаций боевик попал под обстрел и получил ранения в руку и грудь. Другого боевика, который был с ним, эвакуировали, а этого оставили, пока его не нашли воины ВСУ.

Максим говорит, что отношение со стороны украинцев гораздо лучше и совсем не такое, как им рассказывали россияне – его кормят и лечат, перевязывают раны. Теперь он хочет остаться в Украине, даже если придется отбывать наказание в тюрьме, потому что хочет жить.

Допрос пленного боевика: смотрите видео

Как боевик объясняет участие в войне против Украины

По словам боевика, после того, как в 2014 году такие же, как он, боевики в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали его 14-летнюю двоюродную сестру, он боится за жизнь матери и сестры. Тогда пьяные террористы схватили возвращавшуюся из школы девочку, изнасиловали ее и убили.

Бежать, по его словам, было невозможным, потому что всех беглецов подстреливали русские и возвращали на фронт.