Бывший летчик России, а ныне плененный оккупант Максим Криштом признался в совершенных преступлениях на брифинге пленных.

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Оккупант рассказал, что он сбросил на территорию Украины 10 тонн фугасных бомб, которые должны были лететь на Изюм и Балаклею. Бомбы падали на мирные дома.

В процессе выполнения задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил,

– заявил оккупант.

Российские оккупанты признаются в военных преступлениях – смотрите видео