Колишній льотчик Росії, а нині полонений окупант Максим Криштоп зізнався у скоєних злочинах на брифінгу полонених.

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Окупант розповів, що він скинув на територію України 10 тонн фугасних бомб, які мали летіти на Ізюм та Балаклію. Бомби падали на мирні будинки.

В процесі виконання завдання я зрозумів, що ціллю є не військові об'єкти противника, а житлові будинки і мирні люди. Але злочинний наказ я виконав,

– заявив окупант.

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