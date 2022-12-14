Больше всего везет мобикам, которые оказываются в плену ВСУ. У них появляется шанс выжить, информирует 24 канал.

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История пленного марийца Владимира

В этот раз в плену ВСУ оказался 24-летний мариец Владимир – уроженец Башкотарстана. Он отслужил в армии, а затем работал на строительстве и грузчиком на складе супермаркета.

Когда принесли повестку, Владимир даже не собирался протестовать и бороться за свои права. Еще форму за собственные деньги прикупил. Похоже, роль "пушечного мяса" его совершенно устраивала.

Важно! Пленный оккупант рассказал, что мобикам скармливают байку. По словам командования, они вроде бы будут "только охранять завоеванные территории". Мобикам врут, что в наступление идут кадровые военные. "Пушечное мясо" собирается в хорошо оплачиваемый отпуск, но оказывается в аду.

Россия издевается над своими мобиками как только может

По словам Владимира, первые "беды" в жизни мобиков начинаются еще в поездах. Россия не считает нужным тратить на свое "пушечное мясо" еду или воду. Поэтому оккупанты перебиваются только тем, что берут из дома.

На остановках покупали водку. Владимир рассказал, что один из мобиков отравился алкоголем и отправился на концерт к Кобзону прямо из поезда.

Мобики жалуются, потому что их не учат

Перед отправкой на фронт мобики жили в палатках, стоявших в парке. Прежде чем уйти в землю, оккупанты изрядно померзли на земле.

Мариец также посетовал, что мобиков никто не тренировал. Они совершенно не знали, как обращаться с оружием. Даже некоторые из "офицеров" впервые видел автомат. Карты для мобиков вообще стали ребусом. Владимир признался, что даже не смог бы показать свое местоположение на карте.

Оккупант скрывался от обстрелов, пока его не нашли воины ВСУ

Первые несколько дней в Украине Владимир просто рыл окопы. А когда начался обстрел, пытался зарыться в землю к кротам и с ними переждать. Однако воины ВСУ молниеносно оцепили оккупанта.

Лишь в украинском плену мобик наконец-то смог вволю напиться воды и перекусить. Владимир рассказал, что воины ВСУ хорошо обращались с ним: никто и пальцем не тронул. Уже в Украине оккупант заинтересовался, для чего России новые территории.

Пленный мариец признал, что армия Украины – гораздо мощнее.

Война закончится тем, что часть России будет разрушена. Украина возьмет свое,

– заявил Владимир.

Важно! Марийцы – представители финно-угров, населявших Сибирь еще со времен неолита. Львиная доля марийцев проживает на территории России. Разговаривают на марийском и русском языках.

Мариец рассказал, как его бросили на войну: смотрите видео

Когда у мобика спросили, как на марийском будет "свобода", он не смог ответить.

Пленный вагнеровец рассказал о колоссальных потерях росармии.

Тем временем пленный вагнеровец, которого свои же оставили гнить заживо, в плену рассказал, что командиры бегут с поля боя, оставляя "пушечное мясо" гнить заживо. Из 20 оккупантов выжил только один.

Кроме того, очень часто в рядах захватчиков случается, что россиян расстреливают свои же. Пленный вагнеровец "Морок" призвал не ехать на войну, потому что здесь ждет смерть.