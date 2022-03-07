Запись была опубликована 7 марта и быстро начала распространяться в сети. Мать говорила орку заботиться о себе, но он вернулся к теме доллара.

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Рассказал, что молился

Задержанный рассказал матери, что чудом спасся. Это было правдой, потому что из его коллег по танку почти никто не выжил.

Ехал на танке. ПТУР попал. Чудом остался жив. Молился. Возможно из-за этого,

– сказал оккупант.

Также ему посоветовали рассказать матери обо всех преступлениях россиян на нашей земле. В частности, об убийствах женщин и детей. "Если вернусь, то наверняка поседею", – сказал он в конце разговора.

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