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      Плесень и космические платежки: семья с приемными детьми получила "подарок" от государства

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      На Сумщине многодетная семья вместо дома семейного типа получила груз от государства. Семья Линников имеет двух своих детей и еще двух приемных. Супруги мечтали о большой семье, поэтому, когда предложили взять на воспитание еще троих малышей и переехать в дом семейного типа, они согласились.

      По фото дом очень понравился семье, по документам все тоже соответствовало нормам. Но проблемы начались уже когда семья заехала в дом.

      К теме: Капеллан, который усыновил 33 детей и спас жизни тысячам наркозависимых: трогательная история

      Отец-воспитатель Александр Линник отметил, что по документам в доме должны быть: бойлер для подогрева воды, насосная станция, металлопластиковые окна. Но ничего из этого не было. Более того, стены были покрыты трещинами и грибком. Да и оказалось, что дом вдвое больше, чем надо многодетной семье. Поэтому, обогреть 420 квадратов зимой им оказалось просто не по карману.

      Это не нормально. У меня истерика, что дети ходят одетыми, но мы болеем два месяца. Дети ходят в школу греться. За сутки мы использовали 70 кубов, в платежке сумма в 17 тысяч гривен,
      – призналась Виктория Линник.

      Дом для семьи приобрели прошлой зимой. Он обошелся государству в три миллиона гривен. В поселковом совете, на балансе которого и находится дом, заявили, что всячески отговаривали от покупки. Глава Садовского сельского совета Надежда Масалитина сказала, что здание не предназначено для детского дома, однако были подписаны все выводы, и по документам они были обязаны приобрести дом.

      Дом, в который заселилась семья Линников

      Зато в Службе по делам детей уверяют, что других вариантов не было. Мол, в области продавался только этот дом. Сейчас же помогать чинить здание никому.

      Этим должны заниматься специалисты, которых нет в РГА. Нет ни представителей ЖКХ, ни архитекторов, ни тем более представителей коммунального строительства,
      – отметил начальник Службы по делам детей Юрий Калиновский.

      Похожие ситуации в области уже возникали неоднократно. За покупку еще двух квартир под дома семейного типа правоохранители начали уголовные производства. Речь идет о служебной халатности сумских чиновников. Пока же идет следствие, проблему отопления чиновники предлагают решать так: устроить еще троих детей на воспитание и таким образом увеличить размер субсидии. Или предлагают совершенно радикальный вариант – отдать детей обратно в интернат. Но семья Линников категорически против, убеждают, что детей никуда не отдадут.


      Статистика усыновление в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Инфографика Родители и дети Воспитание Субсидии
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