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      Пліснява та космічні платіжки: родина з прийомними дітьми отримала "подарунок" від держави

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      На Сумщині багатодітна родина замість будинку сімейного типу отримала тягар від держави. Сім'я Линників мають двоє своїх дітей та ще двох прийомних. Подружжя мріяло про велику родину, тож, коли запропонували взяти на виховання ще трьох малюків та переїхати у будинок сімейного типу, вони погодилися.

      По фото дім дуже сподобався родині, за документами все теж відповідало нормам. Та проблеми почалися уже коли родина заїхала до оселі.

      До теми: Капелан, який всиновив 33 дітей і врятував життя тисячам наркозалежних: зворушлива історія

      Батько-вихователь Олександр Линник зауважив, що за документами у будинку мали б бути: бойлер для підігріву води, помпова станція, металопластикові вікна. Але нічого з цього не було. Ба більше, стіни були вкриті тріщинами та грибком. Та й виявилося, що дім вдвічі більший, аніж треба багатодітній родині. Тож, обігріти 420 квадратів взимку їм виявилось просто не по кишені.

      Це не нормально. У мене істерика, що діти ходять вдягненими, але ми хворіємо два місяці. Діти ходять до школи грітися. За добу ми використали 70 кубів, у платіжці сума у 17 тисяч гривень,
      – зізналася Вікторія Линник.

      Будинок для родини придбали минулої зими. Він обійшовся державі у три мільйони гривень. У селищній раді, на балансі якої й перебуває дім, заявили, що всіляко відмовляли від покупки. Голова Садівської селищної ради Надія Масалітіна сказала, що будівля не призначена для дитячого будинку, однак були підписані усі висновки й за документами вони були зобов'язані придбати будинок.

      Будинок, у який заселилася родина Линників

      Натомість у Службі у справах дітей переконують, що інших варіантів не було. Мовляв, в області продавався лише цей будинок. Нині ж допомагати лагодити будинок нікому.

      Цим повинні займатися фахівці, яких немає в РДА. Немає ні представників ЖКГ, ні архітекторів, ні тим паче представників комунального будівництва,
      – наголосив начальник Служби у справах дітей Юрій Каліновський.

      Схожі ситуації в області уже виникали неодноразово. Через купівлю ще двох помешкань під будинки сімейного типу правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Йдеться про службову недбалість сумських чиновників. Поки ж йде слідство, проблему опалення чиновники пропонують вирішувати так: влаштувати ще трьох дітей на виховання і таким чином збільшити розмір субсидії. Або пропонують геть радикальний варіант – віддати дітей назад до інтернату. Та родина Линників категорично проти, переконують, що дітей нікуди не віддадуть.


      Статистика усиновлення в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Субсидії Виховання Батьки і діти Інфографіка
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