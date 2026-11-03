"Плевок в лицо всему миру": Зеленский ответил на приглашение Путина приехать в Москву

Об этом украинский лидер заявил во время совместной с Фридрихом Мерцем беседы с журналистами.

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Как президент реагирует на приглашение?

Зеленский заявил, что нет смысла приглашать Путина в Киев, так же как и ему ехать в Москву.

"Нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что он не приедет… Это деструктивно. Точно так же, как и приглашать меня в Москву – это деструктивно. Это просто плевок в лицо всему миру, который хочет, чтобы война закончилась", – заявил глава государства.

Зеленский также прокомментировал возможность телефонного разговора с главой Кремля. "Это будет очень официальный сухой разговор по телефону", – сказал он.

При этом президент отметил, что во время телефонного разговора с российским лидером ему пришлось бы выслушивать лекции по истории. Поэтому, по его мнению, им стоит встретиться лично и поговорить.

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Сам процесс встречи и переговоров, по словам Зеленского, требует усилий и готовности договариваться, а также "доказывать, где эта сторона не права, потому что она агрессор".

Когда пройдет трехсторонняя встреча Украины, России и США?

10 – 11 ноября в Абу-Даби состоятся переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США. Стороны обсудят вопросы послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных мер и дальнейших шагов к миру.

По словам спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа, Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне, чтобы способствовать реализации инициативы главы Белого дома по прекращению войны.

К тому же в ближайшее время состоится встреча лидеров Европы в Брюсселе. Во время нее будут подниматься вопросы гарантии безопасности для Украины, послевоенной архитектуры безопасности Европы, экономических возможностей для поддержки восстановления Украины.