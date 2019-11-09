Пляж в Финляндии засыпало ледяными мячами: фото удивительного явления природы

В Финляндии до 30 метров пляжа усыпали ледяные шары размером с яйцо и даже мяч. Эти шары сформировались благодаря холодной и ветреной погоде, пояснили эксперты.

Ледяные шары заметили в начале ноября фотограф-любитель Ристо Маттиоли вместе с женой, когда пара прогуливалась на острове Хайлуото, расположенном в Ботническом заливе между Финляндией и Швецией. Об этом пишет "BBC News Украина".

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По словам фотографа, в тот день температура воздуха составляла -1 градус и день был достаточно ветреным. Ледяные шары были повсюду: они засеяли 30 метров пляжа вдоль реки.

"Это было потрясающе. Я никогда не видел ничего подобного", – признался фотограф.

Thousands of egg-shaped balls of ice have covered a beach in Finland, the result of a rare weather phenomenon. It occurred along the Marjaniemi beach on Hailuoto island. Photos by Risto Mattila pic.twitter.com/W01AovKZjB — severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 8, 2019

Эксперты объясняют, что такие ледяные шары формируются благодаря холодной и ветреной погоде.

В целом они образуются из более крупных кусков льда, которые сталкиваются друг с другом из-за волн, и так приобретают шарообразную форму,

– пояснил специалист BBC Weather Джордж Гудфеллоу.

Он добавил, что некоторые такие шары увеличиваются за счет намерзания на них морской воды. Также вода их округляет, сглаживает и волнами выносит на берег.

Подобные явления периодически возникают в разных уголках планеты, в частности на озерах в США и России. Так, в 2016 году гигантские ледяные шары покрыли 18 километров пляжа возле сибирского села Нида на полуострове Ямал.



Такие гигантские ледяные шары море вынесло несколько лет назад на Ямальском полуострове / Фото Екатерины Черных