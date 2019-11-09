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      Пляж в Финляндии засыпало ледяными мячами: фото удивительного явления природы

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      Ледяные шары на пляже в Финляндии
      Ледяные шары на пляже в Финляндии / bbc.com/ukrainian

      В Финляндии до 30 метров пляжа усыпали ледяные шары размером с яйцо и даже мяч. Эти шары сформировались благодаря холодной и ветреной погоде, пояснили эксперты.

      Ледяные шары заметили в начале ноября фотограф-любитель Ристо Маттиоли вместе с женой, когда пара прогуливалась на острове Хайлуото, расположенном в Ботническом заливе между Финляндией и Швецией. Об этом пишет "BBC News Украина".

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      По словам фотографа, в тот день температура воздуха составляла -1 градус и день был достаточно ветреным. Ледяные шары были повсюду: они засеяли 30 метров пляжа вдоль реки.

      "Это было потрясающе. Я никогда не видел ничего подобного", – признался фотограф.

      Эксперты объясняют, что такие ледяные шары формируются благодаря холодной и ветреной погоде.

      В целом они образуются из более крупных кусков льда, которые сталкиваются друг с другом из-за волн, и так приобретают шарообразную форму,
      – пояснил специалист BBC Weather Джордж Гудфеллоу.

      Он добавил, что некоторые такие шары увеличиваются за счет намерзания на них морской воды. Также вода их округляет, сглаживает и волнами выносит на берег.

      Подобные явления периодически возникают в разных уголках планеты, в частности на озерах в США и России. Так, в 2016 году гигантские ледяные шары покрыли 18 километров пляжа возле сибирского села Нида на полуострове Ямал.

      крижані кулі льодові яйця фото
      Такие гигантские ледяные шары море вынесло несколько лет назад на Ямальском полуострове / Фото Екатерины Черных

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Экология Погода Финляндия климат
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